Ligue Europa - OL : le Celta pas imprenable à domicile, mais...

  • par Gwendal Chabas
    • Jeudi, l'OL se rendra au Balaídos, le stade du Celta de Vigo. Une forteresse loin d'être imprenable, mais que peu d'équipes ont pu faire tomber.

    Pour ce 8e de finale de Ligue Europa, et les autres tours s'il doit y avoir qualification, l'OL aura l'avantage de recevoir au retour. Mais pour que cela soit un atout, il faut réussir à bien gérer la première manche. Dès ce jeudi, il voyagera en Espagne pour affronter le Celta de Vigo (21 heures). Une affiche inédite, et rendue complexe pour les Rhodaniens en raison des nombreuses absences. Mais le groupe de Paulo Fonseca espère bien réaliser un coup au Balaídos.

    Le stade de la formation espagnole n'est pas exactement une enceinte imprenable. Cette saison, six équipes sont venues y gagner. On retrouve de très belles écuries, dont récemment le Real Madrid, ou encore le Barça. En championnat, Getafe, l'Espanyol Barcelone et Osasuna sont également repartis avec les trois points.

    8 victoires, dont 4 en C3, en 19 réceptions

    En Ligue Europa, sur leurs cinq réceptions, les Galiciens ont obtenu quatre succès. Seuls les Italiens de Bologne y ont triomphé. Les coéquipiers de Borja Iglesias ont au total compilé huit victoires pour six revers et cinq matchs nuls à la maison. Pas impériaux chez eux donc, mais néanmoins solides en Europe et difficiles à bouger. L'Athletic Club, Lille ou encore Nice, tous défaits ici, peuvent en témoigner.

      Poupette38 - lun 9 Mar 26 à 17 h 20

      On essaie de se rassurer comme on peut 🤔 🙏❤️💙

        j.f.ol - lun 9 Mar 26 à 17 h 36

        🤣

