Actualités
Tyler Morton (OL) devant Awaziem (Nantes) (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : Tyler Morton manquera le duel face à Monaco

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • On le savait en sursis depuis le week-end passé. Tyler Morton a reçu un nouveau carton jaune contre le Paris FC (1-1). Avertissement qui le privera de la réception de Monaco le 22 mars.

    Paulo Fonseca n'avait sûrement pas besoin de ça. Ce n'est pas dans ce secteur de jeu que l'OL a le plus de problèmes. Mais dans une telle affiche, devoir se passer de son métronome du milieu en sentinelle ne sera pas chose facile. Tyler Morton, averti dimanche contre le Paris FC (1-1), ne sera pas disponible pour accueillir Monaco le 22 mars prochain (15 heures).

    L'Anglais a écopé de sa cinquième "biscotte" depuis qu'il a fait sauter son sursis en novembre dernier. Eric Wattellier l'a puni pour un tacle mal exécuté qui a stoppé une attaque parisienne. Il avait déjà reçu pareille sentence contre Nantes (3-0), Le Havre (1-0), Lille (1-2) et Marseille (3-2).

    La trêve arrivera plus tôt que prévu pour Morton

    La commission de discipline, qui se réunira mercredi, va donc statuer sur le sort du footballeur de 23 ans, et lui infliger un match de suspension. Celui-ci tombera la semaine prochaine, le privant de cette rencontre importante, juste avant la trêve internationale. Ce sera la troisième partie manquée par l'ancien de Liverpool à cause d'un carton jaune ou rouge en Ligue 1.

    À noter que, toujours contre le PFC, Nicolas Tagliafico a lui aussi été sanctionné par l'arbitre. Mais l'Argentin a encore un peu de marge. Il en est à trois avertissements sur les cinq nécessaires à une punition.

    à lire également
    L'OL s'accroche au rêve de lendemains meilleurs, à défaut d'autre chose
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 9 Mar 26 à 9 h 26

      Bravo Tyler, décidément incorrigible .

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - lun 9 Mar 26 à 9 h 37

      On le savait avant le début de la saison que cette règle avait changé, on l'a normalement pris en compte que des joueurs clés seraient absents plus ou moins régulièrement. Pas d'inquiétude par rapport a ça de mon coté

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL : Tyler Morton manquera le duel face à Monaco 09:25
    L'OL s'accroche au rêve de lendemains meilleurs, à défaut d'autre chose 08:40
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL lâche du lest et la 3e place à l'OM 08:00
    Tyler Morton lors d'OL - Paris FC
    Morton ne "veut pas d'excuses" après OL - Paris FC (1-1) 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    Tolisso après OL - Paris FC (1-1) : "Un moindre mal avec ce point" 08/03/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL - Paris FC (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 08/03/26
    Khalis Merah lors d'OL - Paris FC
    L'OL arrache un point presque miraculeux contre le Paris FC (1-1) 08/03/26
    Endrick lors d'OL - Laval
    OL - Paris FC : Endrick, Yaremchuk et Tolisso sur le banc 08/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
    OL Académie : les U17 tombent chez la lanterne rouge, les U19 dominent Saint-Priest 08/03/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Morgane Chignard arbitre d'OL Lyonnes - Le Havre 08/03/26
    Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa
    OL - Celta : le parcage visiteurs du Grand Stade déjà complet  08/03/26
    Simon Ebonog, milieu du Havre face à Toulouse
    Le Havre - OL : comme Mata, Simon Ebonog sera suspendu 08/03/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Enzo Molebe sur ses débuts à l'OL : "Honnêtement c'était dur" 08/03/26
    Sofie Svava avec le Danemark
    SheBelieves Cup, Svava décisive… fin de la trêve à OL Lyonnes 08/03/26
    Marshall Munetsi lors de Toulouse - Paris FC
    Munetsi avant OL - Paris FC : "Un match difficile surtout après leur élimination" 08/03/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve s’incline encore à la maison 08/03/26
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Le Paris FC devra faire sans Maxime Lopez contre l’OL 08/03/26
    Marie-Antoinette Katoto avec la France
    Katoto et Diani (OL Lyonnes) buteuses dans le succès des Bleues 08/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut