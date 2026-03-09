OL : Tyler Morton manquera le duel face à Monaco

On le savait en sursis depuis le week-end passé. Tyler Morton a reçu un nouveau carton jaune contre le Paris FC (1-1). Avertissement qui le privera de la réception de Monaco le 22 mars.

Paulo Fonseca n'avait sûrement pas besoin de ça. Ce n'est pas dans ce secteur de jeu que l'OL a le plus de problèmes. Mais dans une telle affiche, devoir se passer de son métronome du milieu en sentinelle ne sera pas chose facile. Tyler Morton, averti dimanche contre le Paris FC (1-1), ne sera pas disponible pour accueillir Monaco le 22 mars prochain (15 heures).

L'Anglais a écopé de sa cinquième "biscotte" depuis qu'il a fait sauter son sursis en novembre dernier. Eric Wattellier l'a puni pour un tacle mal exécuté qui a stoppé une attaque parisienne. Il avait déjà reçu pareille sentence contre Nantes (3-0), Le Havre (1-0), Lille (1-2) et Marseille (3-2).

La trêve arrivera plus tôt que prévu pour Morton

La commission de discipline, qui se réunira mercredi, va donc statuer sur le sort du footballeur de 23 ans, et lui infliger un match de suspension. Celui-ci tombera la semaine prochaine, le privant de cette rencontre importante, juste avant la trêve internationale. Ce sera la troisième partie manquée par l'ancien de Liverpool à cause d'un carton jaune ou rouge en Ligue 1.

À noter que, toujours contre le PFC, Nicolas Tagliafico a lui aussi été sanctionné par l'arbitre. Mais l'Argentin a encore un peu de marge. Il en est à trois avertissements sur les cinq nécessaires à une punition.