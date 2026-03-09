L'OL s'est montré plutôt stérile contre le Paris FC dimanche (1-1). Un souci dû aux profils des joueurs alignés selon Paulo Fonseca.
Dans un monde idéal avec un groupe à 100%, Afonso Moreira, Pavel Šulc ou encore Ernest Nuamah auraient pu figurer dans le 11 face au Paris FC dimanche. Et sur le banc, on aurait retrouvé Malick Fofana ou encore Endrick. Sauf que ce n'était pas le cas (excepté pour le Brésilien), et que l'OL, préoccupé par les blessures, a fait tourner dans les grandes largeurs son secteur offensif contre PFC (1-1).
L'attaque était composée d'Abner, Kahlis Merah, Rémi Himbert et Adam Karabec. Sans rien leur enlever, ces garçons n'ont visiblement pas (encore pour certains) le rendement suffisant face à ce genre d'opposition. L'attaquant de 18 ans, buteur lors de ses deux précédentes apparitions, est celui qui s'en est le mieux sorti.
Des centres qui ne trouvaient personne
Forcément, Paulo Fonseca a concédé un goût d'inachevé, et d'impuissance, après la partie. "Dans le contenu, nous sommes parvenus à nous approcher de la surface de réparation adverse. Mais nous n'avons pas de joueurs de profondeur, forts dans le un contre un et capables de prendre des initiatives individuelles, a-t-il observé. On a bien fait les choses, on a fait des centres (39) mais il n'y avait pas dans cette zone des éléments très forts." Au point d'en devenir caricatural et stérile.
Les profils alignés au coup d'envoi étaient en effet jeunes, inexpérimentés et ne possédaient pas le gabarit de Roman Yaremchuk. "Les nôtres ont des caractéristiques différentes. Khalis Merah, par exemple, est fait pour avoir le ballon. Il manque de densité athlétique, d'agressivité dans l'espace, a expliqué le coach lyonnais. Il lui faut être plus efficace devant la cage. Rémi Himbert a tout fait pour marquer mais c'est différent quand tu commences une rencontre contre une défense très physique et une équipe qui évolue en bloc bas. Ce n'est pas un jeu ouvert."
Il faudra vraiment se poser la question a l'intersaison de qui on fait partir et qui on garde :
On ne peut visiblement plus compter sur Mangala et Nuamah, est-ce qu'on les ferait pas partir ? quitte a avoir une grosse perte financière sur leurs transferts, mais au moins on économiserait leurs salaires d'un autre temps (5M annuel pour Mangala, 4M annuel pour Nuamah)
Idem pour Fofana, on sait que déjà l'an dernier il devait partir, autant y aller cette année
Karabec il ne faut pas lever l'option d'achat ça parait évident
Je pense au contraire que ce serait une erreur de les vendre à peine revenu de blessure, ils partiraient surement à très bas coût.
Je pense qu'il faudrait (malheureusement) se séparer d'autres joueurs, et intégrer les blessés de longue date pour la saison prochaine.
Il manquait d'initiatives, c'est d'ailleurs ce qu'avait bien souligné Merah à la mi-temps.
Des joueurs qui portent le ballon, ou qui accélère, ou qui dribble, ou qui sont source de danger dans la surface adverse.
La seule qualité que nous avions est la qualité de passe pour amener le danger, via Karabec et Morton notamment.
Le reste, rien.
Nartey qui porte le ballon est à l'aise techniquement était sur le banc.
Endrick qui accélère et percute était sur le banc.
Yaremchuk qui pèse dans la surface (quoique pas tant que ça finalement) était sur le banc.
Tolisso même chose.
Sulc qui pèse mais blessé.
Moreira qui percute mais blessé.
Fofana même chose.
Nuamah même chose.
Bref, des joueurs qui prennent des initiatives on en a plein ! Même AMN et Kluivert sur leurs côtés peuvent apporter offensivement plus que Hateboer voir que Tagliafico.
Mais hier soir il n'y en a avait quasiment aucun sur le terrain en début de match.
Notre attaque hier soir c'était presque notre attaque C. Forcément ça se ressent. Donc selon moi il n'y rien de plus inquiétant que ça. Si on ne pèse pas offensivement forcément on concède des occasions, forcément parfois ça rentre, et on remet tout en doute...