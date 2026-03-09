L'OL s'est montré plutôt stérile contre le Paris FC dimanche (1-1). Un souci dû aux profils des joueurs alignés selon Paulo Fonseca.

Dans un monde idéal avec un groupe à 100%, Afonso Moreira, Pavel Šulc ou encore Ernest Nuamah auraient pu figurer dans le 11 face au Paris FC dimanche. Et sur le banc, on aurait retrouvé Malick Fofana ou encore Endrick. Sauf que ce n'était pas le cas (excepté pour le Brésilien), et que l'OL, préoccupé par les blessures, a fait tourner dans les grandes largeurs son secteur offensif contre PFC (1-1).

L'attaque était composée d'Abner, Kahlis Merah, Rémi Himbert et Adam Karabec. Sans rien leur enlever, ces garçons n'ont visiblement pas (encore pour certains) le rendement suffisant face à ce genre d'opposition. L'attaquant de 18 ans, buteur lors de ses deux précédentes apparitions, est celui qui s'en est le mieux sorti.

Des centres qui ne trouvaient personne

Forcément, Paulo Fonseca a concédé un goût d'inachevé, et d'impuissance, après la partie. "Dans le contenu, nous sommes parvenus à nous approcher de la surface de réparation adverse. Mais nous n'avons pas de joueurs de profondeur, forts dans le un contre un et capables de prendre des initiatives individuelles, a-t-il observé. On a bien fait les choses, on a fait des centres (39) mais il n'y avait pas dans cette zone des éléments très forts." Au point d'en devenir caricatural et stérile.

Les profils alignés au coup d'envoi étaient en effet jeunes, inexpérimentés et ne possédaient pas le gabarit de Roman Yaremchuk. "Les nôtres ont des caractéristiques différentes. Khalis Merah, par exemple, est fait pour avoir le ballon. Il manque de densité athlétique, d'agressivité dans l'espace, a expliqué le coach lyonnais. Il lui faut être plus efficace devant la cage. Rémi Himbert a tout fait pour marquer mais c'est différent quand tu commences une rencontre contre une défense très physique et une équipe qui évolue en bloc bas. Ce n'est pas un jeu ouvert."