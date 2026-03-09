Ayant réussi à marquer ses penalties face à Lens et au Paris FC, Corentin Tolisso est assez satisfait de sa nouvelle méthode de frappe. Mais il prévoit de s'adapter pour ne pas être trop lisible.

L'OL n'a pas toujours été en réussite sur ses penalties. On se souvient notamment des nombreux ratés en début de saison. Suite au départ d'Alexandre Lacazette, les tireurs changent régulièrement. En 2026, Endrick avait transformé le sien contre Metz (2-5), puis Adam Karabec s'était manqué contre le PAOK en Ligue Europa (4-2). Dimanche, contre le Paris FC, c'est Corentin Tolisso qui avait cette lourde responsabilité.

Car pour l'Olympique lyonnais, il fallait impérativement revenir au moins à 1-1 pour éviter une troisième défaite de rang en championnat. Ce que le champion du monde 2018 est parvenu à faire à la 96e minute. Une frappe imparable à la droite de Kevin Trapp, comme devant Robin Risser contre Lens en Coupe de France lors de la séance de tirs au but de jeudi (2-2, 4-5 tab).

"Il va falloir changer pour les prochaines tentatives"

Après son échec face à Strasbourg en octobre 2025 (2-1), lorsqu'il avait visé le milieu de la cage, le capitaine rhodanien s'est bien rattrapé. "J'ai marqué comme ça contre Lens, mais avant ça, j'avais raté face à Strasbourg. Je me suis entraîné, et j'ai trouvé cette manière de frapper efficace, a-t-il confié. Cela a fonctionné les deux dernières fois, mais je pense qu'il va falloir changer pour les prochaines tentatives." Une manière d'instaurer le doute dans l'esprit du gardien.