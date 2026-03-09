Actualités
Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso après son but lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : après ses deux tentatives réussies, Corentin Tolisso va adapter ses penalties

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Ayant réussi à marquer ses penalties face à Lens et au Paris FC, Corentin Tolisso est assez satisfait de sa nouvelle méthode de frappe. Mais il prévoit de s'adapter pour ne pas être trop lisible.

    L'OL n'a pas toujours été en réussite sur ses penalties. On se souvient notamment des nombreux ratés en début de saison. Suite au départ d'Alexandre Lacazette, les tireurs changent régulièrement. En 2026, Endrick avait transformé le sien contre Metz (2-5), puis Adam Karabec s'était manqué contre le PAOK en Ligue Europa (4-2). Dimanche, contre le Paris FC, c'est Corentin Tolisso qui avait cette lourde responsabilité.

    Car pour l'Olympique lyonnais, il fallait impérativement revenir au moins à 1-1 pour éviter une troisième défaite de rang en championnat. Ce que le champion du monde 2018 est parvenu à faire à la 96e minute. Une frappe imparable à la droite de Kevin Trapp, comme devant Robin Risser contre Lens en Coupe de France lors de la séance de tirs au but de jeudi (2-2, 4-5 tab).

    "Il va falloir changer pour les prochaines tentatives"

    Après son échec face à Strasbourg en octobre 2025 (2-1), lorsqu'il avait visé le milieu de la cage, le capitaine rhodanien s'est bien rattrapé. "J'ai marqué comme ça contre Lens, mais avant ça, j'avais raté face à Strasbourg. Je me suis entraîné, et j'ai trouvé cette manière de frapper efficace, a-t-il confié. Cela a fonctionné les deux dernières fois, mais je pense qu'il va falloir changer pour les prochaines tentatives." Une manière d'instaurer le doute dans l'esprit du gardien.

    à lire également
    L'OL éjecté du podium... Endrick sifflé et un effectif essoufflé
    1 commentaire
    1. j.f.ol
      j.f.ol - lun 9 Mar 26 à 18 h 33

      Je suis désolé car certains ne seront pas d'accord mais la probabilité de marquer un penó très fort en plaçant son tir est plus difficile a arrêter pour un gardien qu'un tir placé tout pourri comme niakaté

      De voir des frappes de ........ ça me rend fou !
      Il y a des attitudes a avoir mais trop souvent, ça manque d'entraînement donc au moment crucial, ça improvise devant le but et ça fait n'importe quoi

      Pour revenir au séances de penó,
      Ce n' est pas normal que le Bayern de munic a près de 60% de réussite et que l'OL a peine 20 % !
      Puisqu'on me dit que ça ne se travaille oas et que c'est la loterie, et bien sûr le long terme, ça doit être du 50 50 environ !
      Donc a l'OL, le club fait de la merde depuis des lustres et DD se plante !! (Ce qui est rare , à souligner )

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    L'OL éjecté du podium... Endrick sifflé et un effectif essoufflé 18:55
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : après ses deux tentatives réussies, Corentin Tolisso va adapter ses penalties 18:20
    Première Ligue : OL Lyonnes peut valider la 1re place face au Havre 17:35
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Mercato : l'OL prolonge Rémy Descamps jusqu'en 2029 17:34
    Ligue Europa - OL : le Celta pas imprenable à domicile, mais... 16:50
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe nationale U18 : un OL Lyonnes facile à Clermont et qualifié pour les demies 16:00
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang pourrait être récompensée par le CIO 15:10
    La joie des joueurs de l'OL contre l'OM
    OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse 14:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : un penalty qui frustre les Parisiens 13:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : un espoir de revoir Moreira et Šulc avant la trêve ? 12:40
    Mercato : OL Lyonnes engage une jeune Brésilienne 11:50
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca regrette le manque d'un petit plus offensif face au Paris FC 11:00
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Pourquoi l'OL a fait tourner contre le Paris FC (1-1) 10:10
    OL : Tyler Morton manquera le duel face à Monaco 09:25
    L'OL s'accroche au rêve de lendemains meilleurs, à défaut d'autre chose 08:40
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL lâche du lest et la 3e place à l'OM 08:00
    Tyler Morton lors d'OL - Paris FC
    Morton ne "veut pas d'excuses" après OL - Paris FC (1-1) 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    Tolisso après OL - Paris FC (1-1) : "Un moindre mal avec ce point" 08/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut