OL - Paris FC (1-1) : un penalty qui frustre les Parisiens

En tête jusqu'au temps additionnel, le Paris FC a finalement été rejoint par l'OL dimanche (1-1). Un résultat et un scénario frustrants pour les Parisiens.

Un fait de jeu qui fera à nouveau débat. Dimanche, l'OL a égalisé au bout de la confrontation face au Paris FC grâce à un penalty de Corentin Tolisso. Une action que l'homme aux commandes de la partie, Eric Wattellier, est allé revoir à la Var pour entériner sa décision. Au coup de sifflet final, résultat de parité (1-1) qui ne contente pas grand monde pour différentes raisons.

Après la partie, certains acteurs ont été interrogés sur cette intervention illicite d'Alimami Gory. "Je n'ai pas revu l'action, donc je n'ai que le réel en tête. Sur le coup, je vois Adil Hamdani qui percute, centre, et la balle touche la main. Mais je ne peux pas vous dire si c'est flagrant ou pas, a commenté le capitaine lyonnais. L'arbitre a sifflé penalty, faisons-lui confiance. On a subi des décisions un peu litigieuses sur les derniers matchs, surtout à Marseille (3-2). Alors aujourd'hui, on ne va pas se plaindre."

"Elle est quand même vachement près du corps", Lees-Melou

Côté francilien, malgré ce point ramené de Décines, la déception se faisait sentir en raison du scénario. "Je pense qu'on fait la prestation qu'il faut, ils n'ont pratiquement rien comme occasions, ils avaient la possession, mais c'était stérile. On a cette occasion franche pour tuer le suspense et on ne la met pas. Derrière, penalty pour Lyon, voilà. Il y a main, il y a main, certes, après on peut la siffler, c'est toujours le même débat, elle est quand même vachement près du corps, défendait Pierre Lees-Melou sur Ligue 1+. Mais bon, ce sont les avis de chacun et de l'arbitre."

Antoine Kombouaré s'est lui montré davantage positif. Le coach parisien a apprécié le visage montré par ses hommes. "Je retiens surtout beaucoup de fierté après cette rencontre. Même si le premier acte a été compliqué pour nous, notamment dans les ressorties de balle. Mais suite à l'ouverture du score, on fait une très grosse deuxième période. On n'était pas loin de marquer un deuxième but qui aurait été mérité au vu des situations. Après, il se passe ce qui se passe à la fin. Les joueurs ont été frustrés et déçus mais il faut conserver cette mentalité pour arracher un succès à l'extérieur", a conclu le Kanak.