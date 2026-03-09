OL - Paris FC (1-1) : un penalty qui frustre les Parisiens

En tête jusqu'au temps additionnel, le Paris FC a finalement été rejoint par l'OL dimanche (1-1). Un résultat et un scénario frustrants pour les Parisiens.
Un fait de jeu qui fera à nouveau débat. Dimanche, l'OL a égalisé au bout de la confrontation face au Paris FC grâce à un penalty de Corentin Tolisso. Une action que l'homme aux commandes de la partie, Eric Wattellier, est allé revoir à la Var pour entériner sa décision. Au coup de sifflet final, résultat de parité (1-1) qui ne contente pas grand monde pour différentes raisons.
Après la partie, certains acteurs ont été interrogés sur cette intervention illicite d'Alimami Gory. "Je n'ai pas revu l'action, donc je n'ai que le réel en tête. Sur le coup, je vois Adil Hamdani qui percute, centre, et la balle touche la main. Mais je ne peux pas vous dire si c'est flagrant ou pas, a commenté le capitaine lyonnais. L'arbitre a sifflé penalty, faisons-lui confiance. On a subi des décisions un peu litigieuses sur les derniers matchs, surtout à Marseille (3-2). Alors aujourd'hui, on ne va pas se plaindre."
"Elle est quand même vachement près du corps", Lees-Melou
Côté francilien, malgré ce point ramené de Décines, la déception se faisait sentir en raison du scénario. "Je pense qu'on fait la prestation qu'il faut, ils n'ont pratiquement rien comme occasions, ils avaient la possession, mais c'était stérile. On a cette occasion franche pour tuer le suspense et on ne la met pas. Derrière, penalty pour Lyon, voilà. Il y a main, il y a main, certes, après on peut la siffler, c'est toujours le même débat, elle est quand même vachement près du corps, défendait Pierre Lees-Melou sur Ligue 1+. Mais bon, ce sont les avis de chacun et de l'arbitre."
Antoine Kombouaré s'est lui montré davantage positif. Le coach parisien a apprécié le visage montré par ses hommes. "Je retiens surtout beaucoup de fierté après cette rencontre. Même si le premier acte a été compliqué pour nous, notamment dans les ressorties de balle. Mais suite à l'ouverture du score, on fait une très grosse deuxième période. On n'était pas loin de marquer un deuxième but qui aurait été mérité au vu des situations. Après, il se passe ce qui se passe à la fin. Les joueurs ont été frustrés et déçus mais il faut conserver cette mentalité pour arracher un succès à l'extérieur", a conclu le Kanak.
On le prend ce peno on va pas se mentir.
Mais bon, il y avait déjà une main similaire 5 minutes avant non sifflée.
Autre faits marquants du match :
- le Pfc s'en sort avec zéro carton jaune. Comment est-ce possible vu les fautes commises ?
- sur le but du Pfc, on voit que les 5 cm ont été trouvés pour valider le but en ajustant le révélateur de la bonne façon. Ce qui n'a pas été le cas contre Marseille,
- le temps de jeu effectif des arrêts de jeu a été de 3 minutes effectives sur les 6 prévues.
Et il faut souligner que Marseille a été arbitré par M. Dechepy contre Toulouse, qui était à la Var lors du match contre nous. Et bizarrement, il ne sort pas un rouge évident à Weah à la 60eme.
C'est lunaire, scandaleux, et personne ne s'en offusque.
Pour moi la main avant non sifflée méritait plus ou au moins autant d'être sifflée d'ailleurs !
Par contre je n'ai pas trouvé le Pfc si agressif que ça, c'est pas comme si ils avaient mérités beaucoup de cartons non plus..
Les lignes de HJ tournent en notre défaveur en ce moment, ça tournera en notre faveur bientôt il ne faut pas s'en faire.
Pour le temps additionnel je te rejoins, j'ai été surpris que l'arbitre siffle si tôt. Alors que justement en fin de match il avait fait signe d'arrêter le crono lorsque qu'un joueur du Pfc s'est mis à terre.
Au final le temps de préparation au pénalty et de célébration sont comptés dans le temps additionnel ? Vrai question.
J'ai été tres surpris moi aussi, entre la var le peno et la célébration ca aurait du faire 2 voir 3 minutes supplémentaires .