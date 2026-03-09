Actualités
Malick Fofana, ailier de l'OL
Malick Fofana, ailier de l’OL (crédit : OetL)

OL : Malick Fofana de retour à l’entraînement collectif

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • Éloigné des terrains depuis le 26 octobre 2025, Malick Fofana a repris l’entraînement collectif ce lundi 9 mars. Une excellente nouvelle pour le secteur offensif lyonnais.

    De premières images qui vont faire grand bruit. Ce lundi, Malick Fofana a retrouvé ses coéquipiers lors de la séance collective. Dans une courte vidéo d’à peine plus de 20 secondes diffusée par l’OL, l’ailier apparaît tout sourire, visiblement soulagé et heureux de voir enfin la lumière au bout du tunnel.

    Car le Belge a traversé une période très compliquée. Depuis sa blessure à la cheville survenue le 26 octobre dernier face à Strasbourg (2-1), son retour sur les terrains n’a cessé d’être repoussé. Initialement espéré pour fin janvier, Paulo Fonseca n’a fait qu’annoncer, semaine après semaine, un retour de plus en plus tardif.

    "Il faudra gérer sa condition physique"

    Dimanche soir, peu après le match nul face au Paris FC (1-1), le tacticien portugais avait, pour une fois, vu juste. "Pour Malick, si tout va bien, il reprendra calmement avec nous la semaine prochaine. Mais nous allons voir, car il faudra gérer sa condition physique", a-t-il déclaré. Une mise en garde opportune, notamment sur la gestion des joueurs blessés, qui s’est révélée être une vraie épine dans le pied. Afonso Moreira ou encore Ruben Kluivert en ont été les parfaits exemples.

    Dans un secteur offensif complètement décimé, le footballeur de 20 ans, lorsqu'il sera apte, sera un excellent renfort pour le groupe lyonnais. Toutefois, il faudra se montrer patient après quasiment cinq mois d'arrêt. L’ailier ne participera pas au déplacement en Galice ce jeudi face au Celta (21 heures). Reste à savoir quand il pourra retrouver la compétition et performer à nouveau, une donnée qui fait cruellement défaut à l’OL en ce mois de mars.

    L'OL éjecté du podium... Endrick sifflé et un effectif essoufflé
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 9 Mar 26 à 20 h 05

      Un rayon de soleil dans cette période maussade du club.

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - lun 9 Mar 26 à 20 h 12

      Pourvu que sa cheville tienne 🙏🙏🙏

      Signaler

