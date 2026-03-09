Actualités
Giovanna Waksman Costa, recrue d’OL Lyonnes (@OL Lyonnes)

Mercato : OL Lyonnes engage une jeune Brésilienne

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Giovanna Waksman Costa, 16 ans, est la dernière recrue d'OL Lyonnes. Milieu de terrain brésilienne, elle est actuellement blessée et sera en rééducation à Lyon.

    OL Lyonnes mise sur la préformation, même à l'étranger. À l'été 2025, le club avait recruté la Norvégienne Elida Kolbjørnsen (17 ans). Ce lundi, il a annoncé une arrivée surprise, celle de la jeune Brésilienne Giovanna Waksman Costa. Âgée de 16 ans, elle rejoint le Rhône depuis les États-Unis. Elle évoluait jusqu'à présent avec le lycée FC Florida Prep, et s'entraînait même avec l'équipe professionnelle de Washington Spirit.

    Blessée au genou pour plusieurs mois

    Membre de la génération 2009, comme Maïssa Fathallah par exemple, elle évolue depuis un moment avec la sélection U17 du Brésil. Depuis 2024, elle a participé à deux Mondiaux. En 2025, elle a œuvré à la quatrième place de son pays avec trois buts en quatre apparitions. La milieu de terrain a également gagné le championnat Sud-Américain U17 en étant élue meilleure joueuse du tournoi avec cinq réalisations.

    Il faudra cependant patienter un peu avant de la découvrir. En effet, elle est actuellement blessée au genou depuis le 8e de finale de la Coupe du monde qui a eu lieu en octobre 2025. Elle effectuera sa rééducation à Lyon. Son retour sur les terrains n'est pas attendu avant plusieurs mois.

    4 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - lun 9 Mar 26 à 12 h 00

      Bienvenue... Nouvelle jeune recrue ! 🤗bon rétablissement et bonne réathlétisation avant d'attaquer...
      https://www.instagram.com/reel/DVqNYrPDB09/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      
    2. isabielle
      isabielle - lun 9 Mar 26 à 12 h 09

      HS : En lice avec Inès et Lily... Tabitha est notre joueuse lyonnaise du mois de février ! 👏
      https://www.instagram.com/p/DVoeFhYjE5i/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - lun 9 Mar 26 à 12 h 10

      Bienvenue petite fenotte, tu as fait le bon choix !
      Tu seras en bonnes mains ici pour tout, y compris la réathlétisation...
      On patienteta donc avant de te voir sur le pré.

      
    4. Avatar
      brad - lun 9 Mar 26 à 12 h 52

      Holla ! que cela va faire du bien dans le quotidien de Tarciane un peu esseulée.
      Bienvenue , tu vas apprendre des meilleurs si c'est ton rêve......

      

