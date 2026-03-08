L'OL arrache un point presque miraculeux contre le Paris FC (1-1)

Avec un onze de départ remanié et mené au score, l'OL a réussi à égaliser sur penalty dans le temps additionnel (1-1). Les temps sont durs à Décines...

Que ça aura été dur. Ce dimanche soir, l’OL a encore une fois manqué de tranchant pour venir à bout du Paris FC (1-1). Pourtant, dès le début de la rencontre, les hommes de Paulo Fonseca se sont rapidement installés dans la partie adverse. Conscient des bons résultats de ces concurrents au podium, l’OL a souhaité démarrer fort. Mais la possession lyonnaise est rapidement devenue stérile. Privé de Tolisso et Tolisso et d'Endrick restés sur le banc, les transmissions ont cruellement manqué de rythme. Face à un bloc parisien très compact, les Lyonnais s’essayent alors à un jeu plus long, dans le dos de la défense parisienne, sans plus de réussite.

Comme tout au long de la mi-temps, les quelques situations dangereuses sont venues du côté droit. Titulaire du soir, Hans Hateboer et Adam Karabec ont multiplié les centres. Mais Rémi Himbert (20e et 38e) et Khalis Merah (23e) n’ont jamais réussi à bonifier ses offensives. Les Parisiens, eux, fidèles aux idées de leur nouveau coach Antoine Kombouaré, ont opéré en contre, sans jamais inquiéter les Lyonnais. Au bout de ces 45 premières minutes, L’OL rentre aux vestiaires bredouille, enfin presque, puisqu’ils ont subi un premier coup dur. Averti d’un carton jaune (27e), son cinquième cette saison, l’anglais Tyler Morton sera suspendu lors de la réception face à Monaco le 22 mars prochain.

Un point c’est tout

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont bien failli se faire cueillir à froid. Après avoir pris l’avantage sur Clinton Mata, l’ailier parisien Moses Simon a croisé sa frappe mais la ferme de Dominik Greif sauve les Lyonnais. Une main ferme que le portier slovaque n’a pas réussi à avoir trois minutes plus tard. Suite à un corner, Matondo a tenté sa chance et Munetsi, opportuniste, s'est occupé de reprendre la balle relâchée par le gardien pour ouvrir le score (0-1 63’). Les hommes de Paulo Fonseca le savent : ils doivent se réveiller. Mais ils peinent à trouver la faille. L’entrant Endrick multiplie les mauvais choix et l’attaque lyonnaise, toujours appauvrie, montre toujours un visage peu convaincant. C’est finalement dans les derniers instants que la délivrance arrivera au Parc OL. Après une main parisienne, et l’intervention de la VAR, l’arbitre Eric Wattelier désigne le point de pénalty. Corentin Tolisso, en leader encore une fois, ne se fait pas prier pour le transformer et décrocher un point précieux (1-1, 90+4). Sans victoire depuis maintenant trois journées en championnat, l’OL n’avance toujours pas. Et ce match nul à domicile a presque tout d'une défaite...