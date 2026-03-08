L'OL arrache un point presque miraculeux contre le Paris FC (1-1)

Avec un onze de départ remanié et mené au score, l'OL a réussi à égaliser sur penalty dans le temps additionnel (1-1). Les temps sont durs à Décines...
Que ça aura été dur. Ce dimanche soir, l’OL a encore une fois manqué de tranchant pour venir à bout du Paris FC (1-1). Pourtant, dès le début de la rencontre, les hommes de Paulo Fonseca se sont rapidement installés dans la partie adverse. Conscient des bons résultats de ces concurrents au podium, l’OL a souhaité démarrer fort. Mais la possession lyonnaise est rapidement devenue stérile. Privé de Tolisso et Tolisso et d'Endrick restés sur le banc, les transmissions ont cruellement manqué de rythme. Face à un bloc parisien très compact, les Lyonnais s’essayent alors à un jeu plus long, dans le dos de la défense parisienne, sans plus de réussite.
Comme tout au long de la mi-temps, les quelques situations dangereuses sont venues du côté droit. Titulaire du soir, Hans Hateboer et Adam Karabec ont multiplié les centres. Mais Rémi Himbert (20e et 38e) et Khalis Merah (23e) n’ont jamais réussi à bonifier ses offensives. Les Parisiens, eux, fidèles aux idées de leur nouveau coach Antoine Kombouaré, ont opéré en contre, sans jamais inquiéter les Lyonnais. Au bout de ces 45 premières minutes, L’OL rentre aux vestiaires bredouille, enfin presque, puisqu’ils ont subi un premier coup dur. Averti d’un carton jaune (27e), son cinquième cette saison, l’anglais Tyler Morton sera suspendu lors de la réception face à Monaco le 22 mars prochain.
Un point c’est tout
Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont bien failli se faire cueillir à froid. Après avoir pris l’avantage sur Clinton Mata, l’ailier parisien Moses Simon a croisé sa frappe mais la ferme de Dominik Greif sauve les Lyonnais. Une main ferme que le portier slovaque n’a pas réussi à avoir trois minutes plus tard. Suite à un corner, Matondo a tenté sa chance et Munetsi, opportuniste, s'est occupé de reprendre la balle relâchée par le gardien pour ouvrir le score (0-1 63’). Les hommes de Paulo Fonseca le savent : ils doivent se réveiller. Mais ils peinent à trouver la faille. L’entrant Endrick multiplie les mauvais choix et l’attaque lyonnaise, toujours appauvrie, montre toujours un visage peu convaincant. C’est finalement dans les derniers instants que la délivrance arrivera au Parc OL. Après une main parisienne, et l’intervention de la VAR, l’arbitre Eric Wattelier désigne le point de pénalty. Corentin Tolisso, en leader encore une fois, ne se fait pas prier pour le transformer et décrocher un point précieux (1-1, 90+4). Sans victoire depuis maintenant trois journées en championnat, l’OL n’avance toujours pas. Et ce match nul à domicile a presque tout d'une défaite...
1-1. Chez nous. Contre le 14e de Ligue 1. Deux défaites, une élimination et un nul en 4 matchs.
Les blessés reviennent quand?
C'est bon on a déjà Mangala, sauf qu'il ne joue pas.
On notera le gros arrêt de Greif juste avant le penalty
On aime se faire du mal à regarder des matchs aussi pourri 😅
On en a mis un paquet au-dessus, regret .
Vous voyez une différence entre le but non accordé à Coco et celui de Munesti ?
Je l'avais dis avant le match que le titre de flop se jouerais entre tessmann et Karabec, je ne me suis pas trompé.
Tessmann est mauvais, et en plus responsable sur le but car il lâche carrément le marquage.
Karabec, il n'y a pas plus prévisible que lui. A par 1 centre réussi, il rate tout, il est lent.
Endrick a fait une entrée…. comment dire….. Mauvaise. Il me fait penser à chéri au début.
Je pense qu'il réussira dans 1 ou 2 ans, mais la….
Hateboer a fait un bon match et aussi, comme je l'ai dis, il mérite de pousser AMN sur le banc, car je ne vois pas ce que l'anglais a de mieux.
Himbert a été précieux et à montré de belles choses. Il fait plaisir et je pense qu'il va nous faire du bien dans la rotation en ce moment.
Niakhate l'a reconnu à la fin du match, les joueurs sont cuits, si tolisso et endrick étaient remplaçant c est surtout qu'ils ne se sentaient pas à démarrer.
Je pense que les matchs avant la trêve vont être difficile car techniquement on va avoir du déchet à cause de fatigue.
Ils ont essayé de mettre de l'intensité, mais physiquement ils n'y arrivait pas.
Heureusement que Himbert est la, et Hamdani à fait sa petite entrée
Mais qui peut bien être ce chéri ? 😂
Mdr
Maudit correcteur automatique. Je voulais dire cherki 😂😂😂
Est-ce qu'un journaliste de O&L peut essayer d'avoir de vraies réponses sur ce qu'il se passe réellement avec les blessés et les raisons des dates de retour dépassées de plusieurs mois ?
" On vous promettra pas du football des grands soirs
Mais juste un pt'it péno pour vous redonner l'espoir .🎶🎶
Bonne nuit les gones.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni fofana ni nuamah.
Karabec, sera ailier droit, les centres rates t'y aura droit " 😂😂
Ce match fut un tour de passes-passes.
je préfère les voir jouer à l’extérieur car ici les équipes du bas de tableau mettent le bus. Le Havre sera obligé de jouer pour se sortir de la zone rouge.
Je pense que l'on a pas encore tout vu
Le grand Hendrixxx est juste fatigué, vous inquiétez pas il fera son petit triplé contre Nantes notre Vinicius bis
Qu'il oublie pas sa guitare
Notre plus mauvais match de l'année, et de très loin.
Fonseca a voulu faire tourner pour préserver ses joueurs en coupe d'Europe, ça va se terminer en deux foirages complets, comme d'habitude.
Puis autant faire tourner je peux comprendre (est-ce qu'un jour il réussira à faire cinq changements dans un match?), autant sa compo de départ, quelle horreur. Karabec, super centreur gaucher, qui joue... à droite, Abner, qui peut jouer des deux côtés, aligné à gauche, et Himbert, qui venait de tout défoncer en entrant en piston, aligné en neuf. Il fait ses compos au bonneteau ou quoi?
Résultat et sans surprise: Himbert s'est battu comme un chien, mais il n'a jamais été servi. Il aurait fallu qu'il soit capable de reprendre des centres de la tête, ce qui correspondait au profil de... Yaremchuk, qui a pour sa part fait une rentrée aussi dégueulasse que celle de Tolisso.
Mon homme du match: Endrick, quii est parvenu a absolument TOUT rater dès l'instant où il a mis le pied sur la pelouse, mais qui a quand même trouvé le temps de se replacer en marchant en gueulant sur Hateboer. Mon idole, vraiment.
Sinon, j'ai marché dans un truc, tout à l'heure, je pense que c'était son intelligence de jeu. Le mec ne sait absolument rien faire d'autre que d'aller s'empaler dans quatre défenseurs ou faire des tirs de mouches à trente mètres de la surface, c'est hallucinant. Il est toujours à contretemps, ne sait jamais lire le jeu, une horreur.
Évidemment, aucune rotation en défense, puisque même Kamara est blessé (!). Sérieux, c'est quoi le délire? Ils font leurs entraînement sur des bouts de verre au milieu d'un champ de mines ou quoi?
Vivement que Fonseca nous sorte de la coupe d'Europe Machester United style et qu'on dégringole à la huitième place, qu'on ait enfin l'occasion de faire revenir Sage et de se débarrasser du dernier cadeau empoisonné de Textor.
Sage ne reviendra pas pour le moment, et puis une personne comme lui il respectera son contrat. En plus il va avoir l'occasion de jouer la LDC.
Kartabec, Tessmann, je ne sais pas ce qui leur arrive mais leur place est en tribune. Non pour se reposer mais pour apprendre comment jouer.
Karabec fait de bons centres, le problème c'est qu'il n'y a personne pour les reprendre, ce soir, ce n'est pas lui le plus mauvais de l'équipe.
L'ukrainien est bidon, j'espère qu'on ne le gardera pas.
Ses centres, il ne les fait à personne, il balance. Et c'est la défense qui récupère, tranquille.
C'est au contraire notre meilleur match de la saison. Jouer aussi mal et tout de même arracher le nul !
Hé ben on s'en sort bien, c'est ca le pire!!
Bon on est dans le dur, il manque trop de monde, Niakhate vient d'avoué qu'ils sont tous cuit patate..
C'est malheureux.
Bon pour ce match, j'ai préféré les titulaires, les 4 entrant ont été catastrophique..
Le seul qui a été bon c'est Hamdani et je dirais rien sur Coco parce qu'il a marquer et fait quelque centre, mais alors Nartey, Endrick et Yaremchuk c'est vraiment nul ce soir si même en remplaçant ils sont fatigués j'ai très peur pour jeudi.
Ya quelque satisfaction quand meme, Greif est vraiment un super gardien, je pense que si on l'a jeudi on passe contre Lens, meme si je comprend la logique de laisser Descamps..
Hateboer a fait un bon match et Karabec aussi, bon le reste est plutot neutre pour les titulaires.