OL - Paris FC : Endrick, Yaremchuk et Tolisso sur le banc

Mis sous pression par ses concurrents dans la course à l'Europe, l'OL n'a pas d'autres choix que de s'imposer ce dimanche face au Paris FC.
Les trois points, sinon rien. Ce dimanche soir, l'OL n'a pas trop à réfléchir au moment d'affronter le Paris FC. Après deux revers de suite en Ligue 1, les Lyonnais ont vu le peloton de derrière revenir sur leurs talons et ce week-end a confirmé cette tendance. L'OM, Monaco et Rennes ont gagné, tandis que Lille et Strasbourg ont été tenus en échec. Si ces deux derniers semblent désormais un peu distancés, la dynamique reste clairement positive pour les trois autres. Mis sous pression, l'OL n'a pas d'autres choix que de s'imposer contre le promu parisien. D'abord pour enrayer la spirale négative, puis pour répondre aux résultats de ses concurrents.
Première titularisation en Ligue 1 pour Himbert
Toujours pas épargnée par les blessures, la formation rhodanienne évoluera dans un système en 4-3-3 avec beaucoup de changements et où Rémi Himbert sera titulaire. Auteur de rentrées convaincantes ces derniers temps, le jeune attaquant va connaitre sa première titularisation en Ligue 1. Il ne fera pas équipe avec Endrick et Yaremchuk qui débuteront sur le banc. Il ne sera pas le seul cadre à ne pas débuter puisque Corentin Tolisso se repose également. L'occasion pour certains de se mettre en évidence comme Adam Karabec, Khalis Merah ou encore Hans Hateboer.
La composition de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Merah - Karabec, Himbert, Abner
