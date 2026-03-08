Actualités
Endrick lors d'OL - Laval
Endrick lors d’OL – Laval (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Paris FC : Endrick, Yaremchuk et Tolisso sur le banc

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Mis sous pression par ses concurrents dans la course à l'Europe, l'OL n'a pas d'autres choix que de s'imposer ce dimanche face au Paris FC.

    Les trois points, sinon rien. Ce dimanche soir, l'OL n'a pas trop à réfléchir au moment d'affronter le Paris FC. Après deux revers de suite en Ligue 1, les Lyonnais ont vu le peloton de derrière revenir sur leurs talons et ce week-end a confirmé cette tendance. L'OM, Monaco et Rennes ont gagné, tandis que Lille et Strasbourg ont été tenus en échec. Si ces deux derniers semblent désormais un peu distancés, la dynamique reste clairement positive pour les trois autres. Mis sous pression, l'OL n'a pas d'autres choix que de s'imposer contre le promu parisien. D'abord pour enrayer la spirale négative, puis pour répondre aux résultats de ses concurrents.

    Première titularisation en Ligue 1 pour Himbert

    Toujours pas épargnée par les blessures, la formation rhodanienne évoluera dans un système en 4-3-3 avec beaucoup de changements et où Rémi Himbert sera titulaire. Auteur de rentrées convaincantes ces derniers temps, le jeune attaquant va connaitre sa première titularisation en Ligue 1. Il ne fera pas équipe avec Endrick et Yaremchuk qui débuteront sur le banc. Il ne sera pas le seul cadre à ne pas débuter puisque Corentin Tolisso se repose également. L'occasion pour certains de se mettre en évidence comme Adam Karabec, Khalis Merah ou encore Hans Hateboer.

    La composition de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Merah - Karabec, Himbert, Abner

    3 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - dim 8 Mar 26 à 19 h 53

      Oh... Bon courage à nous...

      
    2. Avatar
      Olreal - dim 8 Mar 26 à 19 h 56

      Bon ben fallait tourner.
      Donc la coupe de France était bien un objectif du club.
      En espérant qu’on ne perdent pas tous en une semaine.
      Si on arrive à ne pas perdre d’ici là 55 eme minute, ça peux passer avec les entrants.
      Abner en ailier ça me gêne moins.
      De toute façon y’avais plus le choix.
      Mata, niakhate et tagliafoco à surveiller physiquement

      
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 8 Mar 26 à 19 h 56

      Hou là !
      Cette compo va faire beaucoup, beaucoup parler ....
      On va donc faire avec.
      Bon match à tous.
      ALLEZ L'OL ! 💖💙

      

