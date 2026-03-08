Actualités
Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
Les U19 de l’OL contre ceux de Saint-Priest (@OetL)

OL Académie : les U17 tombent chez la lanterne rouge, les U19 dominent Saint-Priest

  • par David Hernandez

    • Leaders de leur poule, les U17 de l'OL ont gâché une vraie opportunité à Illzach Mondenheim, lanterne rouge. Battus, ils ont certainement gâché leur succès contre Sochaux, il y a trois semaines.

    Tout ça pour ça. Il y a trois semaines, les U17 de l'OL avaient fait un très gros coup à la maison face à Sochaux. En prenant le meilleur sur le club sochalien, les joueurs de Samy Saci avaient pris quatre points d'avance sur leurs adversaires en tête de la poule C. Cette avance pourraient bien revenir à un point ce dimanche, suite à la défaite des Lyonnais dans cette 20e journée.

    Une vraie contre-performance puisque ce revers a eu lieu sur la pelouse de la lanterne rouge, Illzach Mondenheim. Alors que l'OL aurait pu limiter la casse avec un nul suite à l'égalisation de Merouani à la 66e sur penalty, la formation rhodanienne a trouvé le moyen de repartir sans le moindre point en prenant un deuxième but dans le temps additionnel de la rencontre.

    Boulegroun marque encore contre son ancien club

    Dans le même temps, les U19 de l'OL avaient un déplacement bien plus court à effectuer. Les joueurs de Florent Balmont avaient rendez-vous à Saint-Priest au stade Jacques Joly. Avec seulement une victoire sur les six derniers matchs, les Lyonnais se devaient de prendre le meilleur sur les voisins de l'ASSP. Mais un derby reste un derby et devant une foule assez conséquente, ce fut une vraie bataille.

    Walid Nechab a eu une grosses opportunité à la 23e mais à côté de ça, ce fut une première mi-temps hachée et avec beaucoup d'imprécision. Fort heureusement, Balmont a pu compter sur Boulegroun pour faire la différence. Auteur d'un doublé à l'aller, le numéro 7 lyonnais s'est rappelé aux bons souvenirs de son ancien club en marquant sur penalty (0-1, 37e). La deuxième mi-temps a été plus prolifique avec deux buts mais presque logiquement, l'OL s'est imposé 2-1 après une réalisation d'Adjin Muminovic. Une victoire qui fait du bien et qui permet de garder le contact de Metz, deuxième à deux points.

    à lire également
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Morgane Chignard arbitre d'OL Lyonnes - Le Havre

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
    OL Académie : les U17 tombent chez la lanterne rouge, les U19 dominent Saint-Priest 17:31
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Morgane Chignard arbitre d'OL Lyonnes - Le Havre 16:40
    Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa
    OL - Celta : le parcage visiteurs du Grand Stade déjà complet  15:50
    Simon Ebonog, milieu du Havre face à Toulouse
    Le Havre - OL : comme Mata, Simon Ebonog sera suspendu 15:00
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Enzo Molebe sur ses débuts à l'OL : "Honnêtement c'était dur" 14:10
    Sofie Svava avec le Danemark
    SheBelieves Cup, Svava décisive… fin de la trêve à OL Lyonnes 13:20
    Marshall Munetsi lors de Toulouse - Paris FC
    Munetsi avant OL - Paris FC : "Un match difficile surtout après leur élimination" 12:30
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve s’incline encore à la maison 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Le Paris FC devra faire sans Maxime Lopez contre l’OL 11:00
    Marie-Antoinette Katoto avec la France
    Katoto et Diani (OL Lyonnes) buteuses dans le succès des Bleues 10:15
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : avant-match, horaire et diffusion TV 09:30
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL 08:45
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    OL - Paris FC : encore deux semaines à tirer sur la corde 08:00
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    OL - Paris FC : un test pour préparer tactiquement au mieux Vigo ? 07:30
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour 07/03/26
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo 07/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Carnet rose : Endler (OL Lyonnes) est devenue maman 07/03/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca salue un Yaremchuk buteur et dans l’effort 07/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut