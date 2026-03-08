Leaders de leur poule, les U17 de l'OL ont gâché une vraie opportunité à Illzach Mondenheim, lanterne rouge. Battus, ils ont certainement gâché leur succès contre Sochaux, il y a trois semaines.

Tout ça pour ça. Il y a trois semaines, les U17 de l'OL avaient fait un très gros coup à la maison face à Sochaux. En prenant le meilleur sur le club sochalien, les joueurs de Samy Saci avaient pris quatre points d'avance sur leurs adversaires en tête de la poule C. Cette avance pourraient bien revenir à un point ce dimanche, suite à la défaite des Lyonnais dans cette 20e journée.

Une vraie contre-performance puisque ce revers a eu lieu sur la pelouse de la lanterne rouge, Illzach Mondenheim. Alors que l'OL aurait pu limiter la casse avec un nul suite à l'égalisation de Merouani à la 66e sur penalty, la formation rhodanienne a trouvé le moyen de repartir sans le moindre point en prenant un deuxième but dans le temps additionnel de la rencontre.

Boulegroun marque encore contre son ancien club

Dans le même temps, les U19 de l'OL avaient un déplacement bien plus court à effectuer. Les joueurs de Florent Balmont avaient rendez-vous à Saint-Priest au stade Jacques Joly. Avec seulement une victoire sur les six derniers matchs, les Lyonnais se devaient de prendre le meilleur sur les voisins de l'ASSP. Mais un derby reste un derby et devant une foule assez conséquente, ce fut une vraie bataille.

Walid Nechab a eu une grosses opportunité à la 23e mais à côté de ça, ce fut une première mi-temps hachée et avec beaucoup d'imprécision. Fort heureusement, Balmont a pu compter sur Boulegroun pour faire la différence. Auteur d'un doublé à l'aller, le numéro 7 lyonnais s'est rappelé aux bons souvenirs de son ancien club en marquant sur penalty (0-1, 37e). La deuxième mi-temps a été plus prolifique avec deux buts mais presque logiquement, l'OL s'est imposé 2-1 après une réalisation d'Adjin Muminovic. Une victoire qui fait du bien et qui permet de garder le contact de Metz, deuxième à deux points.