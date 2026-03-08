Actualités
Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
Moussa Niakhaté, défenseur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - Paris FC (1-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Sans vie et sans jus, l'OL a accroché un point contre le Paris FC sur un penalty en fin de match. Retrouvez le baromètre de ce match.

    On a aimé

    La réaction de Moussa Niakhaté

    On l'avait laissé le visage marqué, la tête dans le maillot jeudi soir. Unique joueur à avoir raté son tir au but lors du quart de finale de Coupe de France contre Lens, Moussa Niakhaté s'en était voulu. Il avait rapidement été soutenu par les supporters, puis ses coéquipiers et enfin la direction. Une marque d'affection qui compte au moment de relever la tête. Le Sénégalais l'a plutôt fait de forte belle manière ce dimanche soir face au Paris FC. Dans la frustration d'une nouvelle contreperformance collective, le champion d'Afrique a tenu la baraque défensivement. Il a rapidement pris le dessus dans son duel avec Krasso et a fini la première mi-temps avec cinq ballons récupérés. Cherchant à impulser un jeu en mouvement, il n'a pas hésité à remonter balle au pied. Mais, il aurait fallu que ses coéquipiers aient la même envie...

    On a moins aimé

    Le visage des entrants

    On aurait pu mettre Karabec une fois de plus, mais ce serait s'acharner sur un joueur qui n'a plus de minutes depuis des semaines. Merah aussi a souffert de ce manque de rythme. Mais, s'il y a bien une chose qui peut énerver surtout avec une telle composition de départ, c'est l'impact des entrants. Avec Endrick, Tolisso, Yaremchuk et Nartey sur le banc, Paulo Fonseca ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas de solutions alors que le score ne bougeait pas.

    Il a rapidement fait entrer le capitaine et le géant ukrainien, avant qu'Endrick ne suive au moment de l'ouverture du score du Paris FC. Alors oui, Tolisso a égalisé sur penalty, mais le numéro 8 a fait pas mal de mauvais choix à côté, ayant parfois la tête basse sur des actions qui ne tournaient pas en faveur de l'OL. Endrick a fait du Endrick et commence à crisper le public lyonnais avec ses initiatives personnelles. Yaremchuk n'a pas montré grand chose, tandis que Nartey a été presque invisible. Sans faire grand chose, c'est finalement le petit Hamdani qui a le plus provoqué...

    Khalis Merah lors d'OL - Paris FC
    L'OL arrache un point presque miraculeux contre le Paris FC (1-1)
    1. Avatar
      Mopi do Brasil - dim 8 Mar 26 à 23 h 04

      Endrick avait l'air de faire la gueule de ne pas avoir été titulaire. Il n'a fait que marcher dès qu'il n'avait pas le ballon. Une sale attitude qu'il va devoir vite corriger, quand les Moreira et Sulc vont revenir, car sinon il va perdre encore plus de temps de jeu. Ok, il est rentré tard, mais il n'a pas fait un repli défensif, pas un appel en étant en mouvement !

