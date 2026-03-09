Ligue 1 : l'OL lâche du lest et la 3e place à l'OM

L'OL aura tenu la 3e place durant quatre journées. Avec le match nul concédé contre le Paris FC dimanche (1-1), il voit l'OM lui passer devant à la différence de buts.

Il savait ce qu'il devait faire pour garder une semaine de plus sa place sur le podium. Mis sous pression par le succès marseillais de la veille, l'OL était dans l'obligation de gagner pour rester troisième. Mais il a buté sur le Paris FC dans l'affiche dominicale (1-1), et sauve un match nul qui ne le fait pas beaucoup avancer.

Cette troisième sortie sans victoire en Ligue 1 lui coûte donc provisoirement ce rang assez envié. Le retrouvera-t-il le week-end prochain ? L'OM recevra Auxerre dès vendredi, et l'Olympique lyonnais aura donc une idée du résultat de son rival. Avec 46 unités, les deux formations ne sont départagées qu'à la différence de buts (+19 contre +13).

Rennes n'est plus qu'à trois points

Mais le top 4 des hommes de Paulo Fonseca est loin d'être assuré. Derrière, Rennes est revenu à trois longueurs (+7) et Lille reste à cinq points (+6). Les deux équipes s'affronteront en Bretagne le 15 mars. Un duel qui vaudra très cher, et que les Rhodaniens suivront certainement de près, quelques heures après un déplacement délicat au Havre (17h15).