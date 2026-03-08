Actualités
Corentin Tolisso lors d'OM - OL
Corentin Tolisso lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de Toulouse sur la plus petite des marges, l’OM a repris provisoirement la troisième place à l’OL. Les Lyonnais savent qu’ils doivent gagner pour reprendre confiance, mais aussi garder la main dans cette course à la 3e place.

    En jouant en fermeture de cette 25e journée de Ligue 1, l’OL aura une vue globale sur les résultats du week-end. Les Lyonnais n’ont pas vraiment besoin de se soucier de ce que font les autres, car l’objectif dominical est clair depuis plusieurs jours déjà : gagner pour enrayer la spirale négative de ces deux dernières semaines. Oui mais voilà, à la différence de Strasbourg et de l’OM, les joueurs de Paulo Fonseca n’ont plus ce fameux matelas qui leur faisait relativiser les deux revers de suite. L’OL est désormais sous pression et le résultat des Marseillais samedi l’a rappelé.

    Monaco se relance aussi dans cette course

    En s’imposant 1-0 dans la Ville Rose grâce à Mason Greenwood, l’OM a repris provisoirement la troisième place, avec une longueur d’avance sur les Lyonnais. De quoi renforcer l’importance de gagner contre le Paris FC ce dimanche soir (20h45). Car plus que jamais, la course à la Ligue des champions a repris de plus belle en Ligue 1. En attendant les résultats de Lille et de Rennes ce dimanche après-midi, Monaco a également confirmé son retour en forme avec sa victoire 3-1 contre le PSG vendredi soir. Un succès qui ramène provisoirement le club de la Principauté à cinq longueurs de l’OL. Et quand on sait qu’un choc avec l’ASM se tient le 22 mars prochain…

    à lire également
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    OL - Paris FC : encore deux semaines à tirer sur la corde

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL 08:45
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    OL - Paris FC : encore deux semaines à tirer sur la corde 08:00
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    OL - Paris FC : un test pour préparer tactiquement au mieux Vigo ? 07:30
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour 07/03/26
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo 07/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Carnet rose : Endler (OL Lyonnes) est devenue maman 07/03/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca salue un Yaremchuk buteur et dans l’effort 07/03/26
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : choc international au sommet entre coéquipières 07/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    Prêté par l’OL à Montpellier, Molebe marque son premier but en pro 07/03/26
    Antoine Kombouaré, entraîneur français de Ligue 1
    OL - PFC : Kombouaré s’attend à "des Lyonnais revanchards" 07/03/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL Académie : le programme du week-end 07/03/26
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Eric Wattellier arbitrera OL - Paris FC, dimanche 07/03/26
    Iago Aspas, capitaine du Celta Vigo
    Avant l’OL, le Celta de Vigo a longtemps tenu tête au Real Madrid 07/03/26
    Supporters de l'OL, membres des Bad Gones
    Suspendu, le Kop Virage Nord repositionné pour OL - Paris FC 07/03/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert, le petit jeune qui joue comme un grand 07/03/26
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Benyahia et Bacha ont fait leur retour à l'entraînement 07/03/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : l’OL recevra Lorient le 12 avril à 20h45 07/03/26
    Thibault De Smet, défenseur du Paris FC
    OL - Paris FC : Thibault De Smet suspendu côté parisien 07/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut