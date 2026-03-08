En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL

Vainqueur de Toulouse sur la plus petite des marges, l’OM a repris provisoirement la troisième place à l’OL. Les Lyonnais savent qu’ils doivent gagner pour reprendre confiance, mais aussi garder la main dans cette course à la 3e place.

En jouant en fermeture de cette 25e journée de Ligue 1, l’OL aura une vue globale sur les résultats du week-end. Les Lyonnais n’ont pas vraiment besoin de se soucier de ce que font les autres, car l’objectif dominical est clair depuis plusieurs jours déjà : gagner pour enrayer la spirale négative de ces deux dernières semaines. Oui mais voilà, à la différence de Strasbourg et de l’OM, les joueurs de Paulo Fonseca n’ont plus ce fameux matelas qui leur faisait relativiser les deux revers de suite. L’OL est désormais sous pression et le résultat des Marseillais samedi l’a rappelé.

Monaco se relance aussi dans cette course

En s’imposant 1-0 dans la Ville Rose grâce à Mason Greenwood, l’OM a repris provisoirement la troisième place, avec une longueur d’avance sur les Lyonnais. De quoi renforcer l’importance de gagner contre le Paris FC ce dimanche soir (20h45). Car plus que jamais, la course à la Ligue des champions a repris de plus belle en Ligue 1. En attendant les résultats de Lille et de Rennes ce dimanche après-midi, Monaco a également confirmé son retour en forme avec sa victoire 3-1 contre le PSG vendredi soir. Un succès qui ramène provisoirement le club de la Principauté à cinq longueurs de l’OL. Et quand on sait qu’un choc avec l’ASM se tient le 22 mars prochain…