Prêté par l’OL à Montpellier, Molebe marque son premier but en pro

Parti à Montpellier pour six mois à la fin du mercato hivernal, Enzo Molebe a enfin marqué son premier but en pro. L’attaquant a participé au succès héraultais à Nancy.

Il a quitté la capitale des Gaules pour aller chercher du temps de jeu en Ligue 2, mais aussi de l’expérience. Ayant fait ses valises le dernier jour du mercato hivernal pour un prêt de six mois, Enzo Molebe se contente de miettes pour le moment. Ayant participé à quatre de six matchs depuis son arrivée à Montpellier, l’attaquant n’a disputé que cinquante minutes au cumul. C’est aussi bien que ce qu’il a connu à l’OL sur le premier semestre de la saison 2025-2026 (67 minutes). Et peut-être que l’aventure va définitivement décoller dans les prochaines semaines grâce au match à Nancy, vendredi soir.

Aucune titularisation pour le moment

Encore une fois remplaçant au coup d’envoi, Enzo Molebe est entré à un quart d’heure de la fin alors que le score n’était que de 1-0 en faveur du MHSC. Sur son premier ballon, le Décinois a fait parler la poudre pour faire le break et assurer une victoire (0-3) aux hommes de Zoumana Camara. Cette réalisation à la 76e est sa première dans le monde professionnel, lui qui a avant tout fait trembler les filets en National 3 avec la réserve de l’OL. Peut-être le point de départ d’une carrière enfin lancée…