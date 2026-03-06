OL Lyonnes : un mois de mars intense

Les Lyonnaises disputeront six matchs durant le mois de mars, dont la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain et le quart de finale aller de Ligue des champions contre Wolfsburg.

C’est un mois chargé qui s’annonce pour les joueuses de l'OL Lyonnes. Mais une chose est sûre : les protégées Jonatan Giráldez ont de quoi l’aborder sereinement. Avec 5 victoires en 5 matchs lors du mois de février, elles ont remporté des rencontres importantes, notamment face au PSG (0-1), le 1ᵉʳ février dernier. Avec 19 buts inscrits pour seulement 6 encaissés durant cette période, les coéquipières de Tabitha Chawinga marchent sur l'eau.

Bien négocier la double confrontation face au Havre

La première rencontre de ce troisième mois de l'année sera face au HAC, le 10 mars, et se jouera à Décines. Pour créer l’exploit au GOLTC, les Havraises devront mettre de côté le score du match aller (0-7). Toutefois, les joueuses de Maxime Di Liberto auront à cœur de montrer un beau visage face aux Fenottes qu’elles retrouveront huit jours plus tard, toujours en terre lyonnaise, pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Décrocher un premier titre

Entre cette double confrontation, les Lyonnaises prendront la direction de la Côte d’Ivoire, à Abidjan, pour disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, le 14 mars. Un match toujours particulier face aux quadruples championnes de la Coupe de France. Néanmoins, les joueuses du club rhodanien peuvent s’appuyer sur le fait qu’elles restent sur huit victoires en autant de rencontres face aux Parisiennes.

Finir en beauté

Pour clôturer ce mois de mars, les Fenottes se déplaceront ensuite à trois reprises. D’abord en Essonne pour affronter Fleury 91, le 14 mars. Puis à Wolfsburg, en Allemagne, pour le quart de finale aller de la Ligue des champions le 24. Une confrontation qui s’annonce relevée face aux doubles vainqueurs de la compétition. Elles mettront ensuite un point final à ce septième mois de compétition à Strasbourg, le 28 mars. Une équipe contre laquelle les coéquipières de Wendie Renard n’ont encaissé aucun but lors des trois dernières confrontations.