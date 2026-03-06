Actualités
Les joueuses d'OL Lyonnes
Les joueuses d’OL Lyonnes (@UEFA)

OL Lyonnes : un mois de mars intense

  • par Elohan Latta

    • Les Lyonnaises disputeront six matchs durant le mois de mars, dont la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain et le quart de finale aller de Ligue des champions contre Wolfsburg.

    C’est un mois chargé qui s’annonce pour les joueuses de l'OL Lyonnes. Mais une chose est sûre : les protégées Jonatan Giráldez ont de quoi l’aborder sereinement. Avec 5 victoires en 5 matchs lors du mois de février, elles ont remporté des rencontres importantes, notamment face au PSG (0-1), le 1ᵉʳ février dernier. Avec 19 buts inscrits pour seulement 6 encaissés durant cette période, les coéquipières de Tabitha Chawinga marchent sur l'eau.

    Bien négocier la double confrontation face au Havre

    La première rencontre de ce troisième mois de l'année sera face au HAC, le 10 mars, et se jouera à Décines. Pour créer l’exploit au GOLTC, les Havraises devront mettre de côté le score du match aller (0-7). Toutefois, les joueuses de Maxime Di Liberto auront à cœur de montrer un beau visage face aux Fenottes qu’elles retrouveront huit jours plus tard, toujours en terre lyonnaise, pour les quarts de finale de la Coupe de France.

    Décrocher un premier titre

    Entre cette double confrontation, les Lyonnaises prendront la direction de la Côte d’Ivoire, à Abidjan, pour disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, le 14 mars. Un match toujours particulier face aux quadruples championnes de la Coupe de France. Néanmoins, les joueuses du club rhodanien peuvent s’appuyer sur le fait qu’elles restent sur huit victoires en autant de rencontres face aux Parisiennes.

    Finir en beauté

    Pour clôturer ce mois de mars, les Fenottes se déplaceront ensuite à trois reprises. D’abord en Essonne pour affronter Fleury 91, le 14 mars. Puis à Wolfsburg, en Allemagne, pour le quart de finale aller de la Ligue des champions le 24. Une confrontation qui s’annonce relevée face aux doubles vainqueurs de la compétition. Elles mettront ensuite un point final à ce septième mois de compétition à Strasbourg, le 28 mars. Une équipe contre laquelle les coéquipières de Wendie Renard n’ont encaissé aucun but lors des trois dernières confrontations.

    à lire également
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Benyahia en lice pour le titre de joueuse du mois de février

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : un mois de mars intense 17:40
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    OL : Maitland-Niles absent quinze jours 16:50
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Fofana, Kluivert, Moreira... Fonseca en dit plus sur les blessures à l'OL 16:01
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Benyahia en lice pour le titre de joueuse du mois de février 15:50
    Endrick lors d'OL - Lens
    Un pic à trois millions de téléspectateurs pour OL - Lens 15:00
    Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
    Sage (Lens) remercie les supporters et a un rêve pour l’OL 14:10
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    Ligue 1 : l'OL se déplacera à Angers le dimanche 5 avril (15h) 13:20
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    Coupe de France : les tirs au but, une épine dans le pied de l’OL 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté après une décision de Benoit Bastien lors d'OL - Lens
    Après OL - Lens, Niakhaté peut compter sur un soutien sans faille 11:45
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Avec la Coupe de France, un objectif s’envole pour l’OL 11:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso après OL - Lens : "Passer vite à autre chose" 10:15
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    Sage après OL - Lens : "J'ai fini le match rincé" 09:30
    La joie des supporters de l'OL après le but de Rémi Himbert
    Contre Lens, l'OL a bien cru revivre un scénario à la Pierre Sage 08:45
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL après le derby en avril 2025
    Louis-Jean après OL - Lens : "J'ai vu une équipe qui se bat ensemble" 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    OL - Lens (2-2) : Maitland-Niles touché à l'adducteur 07:30
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca après OL - Lens : "Une force mentale incroyable" 00:28
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    OL - Lens (2-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 05/03/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    Coupe de France : dans un match renversant, l'OL s'incline aux tirs au but 05/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut