En déplacement en Irlande, l’équipe de France féminine a dû batailler pour s’imposer. Avec seulement Kadidiatou Diani titulaire au coup d’envoi, les Bleues l’ont emporté 2-1.

Pour la manière, il faudra repasser. Mardi soir, l’équipe de France féminine était en déplacement en Irlande pour le premier match de ses qualifications pour la Coupe du monde 2027. Les trois points ont été au rendez-vous, mais les supporters français resteront certainement sur leur faim. Menées 1-0 dès la 12e minute de jeu, les Bleues ont dû attendre les 20 dernières minutes du match pour forcer le verrou irlandais. Laurent Bonadei pourra remercier Melvine Malard, auteure d’un doublé en huit minutes (71e, 79e) pour un premier succès dans ces éliminatoires. L’attaquante, formée à OL Lyonnes, a confirmé sa bonne passe actuelle.

Katoto entrée à la pause

Pour ce rendez-vous en Irlande, le sélectionneur français n’avait titularisé qu’une seule joueuse lyonnaise : Kadidiatou Diani. Alignée à droite de l’attaque, elle n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Toutefois, sa frappe contrée entraîne le deuxième but de Malard. Remplaçante au coup d’envoi, Marie-Antoinette Katoto a fait son entrée dès la pause, à la place de Clara Matéo, apportant un jeu plus direct. Enfin, Alice Sombath s'est contentée de quelques minutes, en prenant la place de Diani à la 86e minute. Prochain rendez-vous pour les Bleues samedi (21h10) à Dijon contre la Pologne.