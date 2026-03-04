Actualités
Marie-Antoinette Katoto avec la France contre l'Angleterre
Marie-Antoinette Katoto avec la France contre l’Angleterre (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

OL Lyonnes - Bleues : Diani, Katoto et Sombath vainqueures dans la douleur

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • En déplacement en Irlande, l’équipe de France féminine a dû batailler pour s’imposer. Avec seulement Kadidiatou Diani titulaire au coup d’envoi, les Bleues l’ont emporté 2-1.

    Pour la manière, il faudra repasser. Mardi soir, l’équipe de France féminine était en déplacement en Irlande pour le premier match de ses qualifications pour la Coupe du monde 2027. Les trois points ont été au rendez-vous, mais les supporters français resteront certainement sur leur faim. Menées 1-0 dès la 12e minute de jeu, les Bleues ont dû attendre les 20 dernières minutes du match pour forcer le verrou irlandais. Laurent Bonadei pourra remercier Melvine Malard, auteure d’un doublé en huit minutes (71e, 79e) pour un premier succès dans ces éliminatoires. L’attaquante, formée à OL Lyonnes, a confirmé sa bonne passe actuelle.

    Katoto entrée à la pause

    Pour ce rendez-vous en Irlande, le sélectionneur français n’avait titularisé qu’une seule joueuse lyonnaise : Kadidiatou Diani. Alignée à droite de l’attaque, elle n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Toutefois, sa frappe contrée entraîne le deuxième but de Malard. Remplaçante au coup d’envoi, Marie-Antoinette Katoto a fait son entrée dès la pause, à la place de Clara Matéo, apportant un jeu plus direct. Enfin, Alice Sombath s'est contentée de quelques minutes, en prenant la place de Diani à la 86e minute. Prochain rendez-vous pour les Bleues samedi (21h10) à Dijon contre la Pologne.

    3 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 4 Mar 26 à 10 h 18

      Quelle joueuse quand même Melvine Malard.. on lui a vraiment pas assez fait confiance quand elle était chez nous

      
      1. Avatar
        brad - mer 4 Mar 26 à 11 h 21

        Faut dire qu'elle portait sur elle la maladresse à l'époque de Sonia , depuis elle a grandi , appris ; c'est sûr qu'aujourd'hui ce serait un point fort chez les fenottes....

        
    2. Avatar
      brad - mer 4 Mar 26 à 11 h 33

      Pour la décharge de Diani , elle avait en face d'elle une Tagliafico en la personne de Mc Cabe , une teigne cette fille , sinon l'Irlande s'appuie que sur son côté compact et projection rapide de 3 joueuses a notre perte de balle , on a répondu en 2éme mi temps sur le combat physique car en 1ére c'était mal engagé .
      Bonadei conforte son % de matchs gagnés , mais ça ne n'est qu'un stats qui lui donnera pas pouvoir de monter sur le podium en Cdm.

      

