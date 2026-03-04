Action ayant déclenché le courroux des dirigeants de l'OL, le contact entre Emerson et Tyler Morton n'avait pas lieu de donner une faute pour les Lyonnais. Ainsi l'a confirmé la Direction technique de l'arbitrage.

C'est une action qui a mis hors d'eux Paulo Fonseca, certains joueurs mais aussi Matthieu Louis-Jean. Elle avait été la goutte de trop dans ce contexte tendu que représente un choc entre l'OM et l'OL. À la 91e minute, Tyler Morton reste au sol après un contact avec Emerson. M. Brisard fait signe de jouer et dans la continuité, les Marseillais ont réussi à prendre le dessus grâce au deuxième but de Pierre-Emerick Aubameyang. Un coup de massue pour les Lyonnais qui attendaient de voir la VAR analyser l'action et pourquoi pas annuler le but. Il n'en a rien été. Moussa Niakhaté a ainsi préféré mettre en avant une "succession d'erreurs" de la part de ses coéquipiers, sans vraiment savoir s'il visait aussi l'arbitre de la rencontre.

Morton initie le contact par sa course...

Quoi qu'il en soit, pour la Direction technique de l'arbitrage, la décision de valider le troisième but de l'OM et ainsi la victoire marseillaise était la bonne. Dans son rapport hebdomadaire, la DTA est revenue sur cette action litigieuse et a livré une explication qui peut laisser songeur, notamment sur le positionnement d'Emerson. "Au début de la phase offensive, le joueur marseillais n°33 ne commet aucune infraction à la Loi 12. En effet, stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. L'analyse de l'arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé." On voit pourtant l'ancien joueur de l'OL débuter son action de face, avant de se retrouver de profil avant même le contact avec Morton...