Action ayant déclenché le courroux des dirigeants de l'OL, le contact entre Emerson et Tyler Morton n'avait pas lieu de donner une faute pour les Lyonnais. Ainsi l'a confirmé la Direction technique de l'arbitrage.
C'est une action qui a mis hors d'eux Paulo Fonseca, certains joueurs mais aussi Matthieu Louis-Jean. Elle avait été la goutte de trop dans ce contexte tendu que représente un choc entre l'OM et l'OL. À la 91e minute, Tyler Morton reste au sol après un contact avec Emerson. M. Brisard fait signe de jouer et dans la continuité, les Marseillais ont réussi à prendre le dessus grâce au deuxième but de Pierre-Emerick Aubameyang. Un coup de massue pour les Lyonnais qui attendaient de voir la VAR analyser l'action et pourquoi pas annuler le but. Il n'en a rien été. Moussa Niakhaté a ainsi préféré mettre en avant une "succession d'erreurs" de la part de ses coéquipiers, sans vraiment savoir s'il visait aussi l'arbitre de la rencontre.
Morton initie le contact par sa course...
Quoi qu'il en soit, pour la Direction technique de l'arbitrage, la décision de valider le troisième but de l'OM et ainsi la victoire marseillaise était la bonne. Dans son rapport hebdomadaire, la DTA est revenue sur cette action litigieuse et a livré une explication qui peut laisser songeur, notamment sur le positionnement d'Emerson. "Au début de la phase offensive, le joueur marseillais n°33 ne commet aucune infraction à la Loi 12. En effet, stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. L'analyse de l'arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé." On voit pourtant l'ancien joueur de l'OL débuter son action de face, avant de se retrouver de profil avant même le contact avec Morton...
En vrai la décision est pas scandaleuse. C'est vrai ce que dit le rapport. Ca peut se siffler ou non. Le seul truc c'est que ça s'ajoute au hors-jeu de tolisso qui peut se siffler ou non aussi. Les deux ensemble c'est trop.
Le problème est plus profond, c'est l'utilisation de la var qui doit évoluer.
Y'a deux options.
Ou on continue à pousser la technologie pour avoir des images millimétriques au départ du ballon et on dit oui tolisso est hors-jeu.
Ou on considère que la technologie n'est pas une fin en soit, mais un outil et on fait évoluer l'appréciation des hors jeu pour considérer une zone ou le joueur est sur la même ligne comme ce fut le cas sur l'action de tolisso. On parle pas ici d'image au millimètre mais de l'esprit du jeu. Pour moi c'est cette option qu'il faut choisir.
En gros le doute profite à l'attaque. Un hors-jeu doit être flagrant pour être sifflé. Parce qu'en vrai c'est pas 3 cm qui font que l'attaquant sera devant le défenseur à la fin de l'action.
Pour finir une petite digression philosophique pour ceux que ça intéresse. Cet exemple offre une belle analogie à la manière dont fonctionne notre société ou on estime que la conscience émane du cerveau et que par conséquent tout doit être encadré, légiféré, administré, contrôlé. Non l'esprit et la conscience ne siègent pas dans le cerveau.
Bonjour Ahtmos très bon commentaire merci !
Merci pour ton commentaire. Je préfère ce type de (belle) digression philosophique aux (trop) nombreuses diatribes politiques qui pullulent sur le site…
Pour en revenir au match contre Marseille, c’est sûr que les coups de sifflets allaient souvent dan le même sens, le fameux arbitrage « maison ». C’est dommage. On avait les occasions pour tuer le match, on n’en a pas profité.
Mais si on continue à jouer comme ça, et dès ce we contre le PFC, on va encore gagner beaucoup de matchs, c’est sûr.
On se rappelle d’où l’on vient. 4eme serait un super classement quand même !
Si les justifications des coups de sifflets venant de l'arbitre étaient entendues durant le match tel le rugby , ça permettrait à ceux qui voient des tampons pendant 90 minutes même dans leurs rêves de se calmer et voir le match paisiblement , on y gagnerait en gain de temps et une fin des complots ou chaque jour une nouvelle version s'édite....
Vos commentaires sont tous pertinents mais moi j'y ajoute simplement et ironiquement deux mots à cet article sur la décision de la DTA :
"BIEN SÛR" !!