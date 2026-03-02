Actualités
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

OM - OL (3-2) : Louis-Jean particulièrement remonté contre Brisard

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • En plus de Paulo Fonseca qui ne digérait pas certaines décisions, la direction de l’OL a mal vécu la fin de match contre l’OM. Au point de faire sortir de ses gonds Matthieu Louis-Jean au coup de sifflet final.

    De notre envoyé spécial à Marseille.

    Dans un OM - OL, il y a toujours de la tension. Le match de dimanche soir n’a pas échappé à la règle. Le scénario a forcément bien aidé à voir le Vélodrome entrer en fusion avec le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang et la victoire 3-2. Mais dans le camp lyonnais, ça bouillonnait dans un autre sens : celui d’avoir l’impression de s’être fait duper par l’arbitrage. Une fois de plus, soupirait-on dans les entrailles du stade marseillais une fois le coup de sifflet final donné par M. Brisard.

    Ce dernier accaparait toutes les critiques au sein de la direction rhodanienne, qui s’est refusée à tout commentaire. La peur de dire le mot de trop ? Peut-être bien car Matthieu Louis-Jean s’est retrouvé dans l’œil du cyclone à la fin de la rencontre. Comme Daniel Congré, comme Paulo Fonseca ou encore le reste du staff de l’OL durant le match, le directeur technique n’a pu contenir sa frustration et sa colère, étant même obligé de quitter le terrain, escorté par le service de sécurité de l'OL.

    Un rapport en après-match ?

    La raison ? Le hors-jeu sifflé contre Corentin Tolisso et qui n’est pas vraiment dans l’esprit du jeu, mais aussi la faute non sanctionnée sur Tyler Morton et aucune intervention de la VAR. Entré sur la pelouse du Vélodrome alors que les joueurs se tapaient dans la main après une lutte acharnée, Louis-Jean aurait eu des mots assez durs envers Jérôme Brisard, selon les informations recueillies par Olympique-et-Lyonnais.

    Si rien n’a réellement été capté par les images, l’ancien chef de la cellule de recrutement de l’OM aurait reçu un carton rouge post-match, ainsi qu’un rapport. Déjà dans le viseur des instances suite à ses propos après OL - PSG en novembre dernier, Matthieu Louis-Jean pourrait bien se retrouver sanctionné encore une fois. Ce qui peut expliquer aussi un certain mutisme des Lyonnais, dimanche soir face à la presse.

    5 commentaires
    1. janot06
      janot06 - lun 2 Mar 26 à 8 h 11

      Il y a des arbitres que l'on traîne tels des boulets.
      Celui-là bat tous les records, même si l'on ne peut lui imputer toutes les responsabilités de ce nouvel échec.
      Cet Olympico ne méritait-il pas d'être dirigé par un arbitre plus compétent ?

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 2 Mar 26 à 8 h 18

      Au lieu de pleurer sur l'arbitrage , j'aimerai un peu plus de retenue comme le fait pierre Sage , et se pencher sur les erreurs défensives de l'équipe qui nous coutent le match .
      Le hors jeu est litigieux mais pas scandaleux .

      Signaler
    3. janot06
      janot06 - lun 2 Mar 26 à 8 h 19

      L'un n'empêche pas l'autre.
      Mon intervention vient en réaction à celle de MLJ.
      Je laisse aux spécialistes de ce forum de souligner les responsabilités et les manques de certains de nos joueurs, ils ne s'en priveront pas.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - lun 2 Mar 26 à 8 h 22

        je parlais pour MLJ et Fonseca

        Signaler
    4. Avatar
      BadGone91 - lun 2 Mar 26 à 8 h 26

      Ça ne sert malheureusement à rien de faire tout ça. Ou heureusement, sinon ce serait à celui qui hurle le plus fort. Il y a surement eu des erreurs d'arbitrage qui nous coutent des buts, il y en a peut-être dans l'autre sens, que l'on a forcément moins pris le temps d'apprécier.

      En tout cas dans le contenu du match, on a fait beaucoup trop d'erreurs pour espérer ramener un bon résultat. On pouvait aussi rentrer avec 5 buts. Alors qu'on est censé avoir une défense solide.

      Signaler

