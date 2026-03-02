OM - OL (3-2) : Louis-Jean particulièrement remonté contre Brisard

En plus de Paulo Fonseca qui ne digérait pas certaines décisions, la direction de l’OL a mal vécu la fin de match contre l’OM. Au point de faire sortir de ses gonds Matthieu Louis-Jean au coup de sifflet final.

De notre envoyé spécial à Marseille.

Dans un OM - OL, il y a toujours de la tension. Le match de dimanche soir n’a pas échappé à la règle. Le scénario a forcément bien aidé à voir le Vélodrome entrer en fusion avec le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang et la victoire 3-2. Mais dans le camp lyonnais, ça bouillonnait dans un autre sens : celui d’avoir l’impression de s’être fait duper par l’arbitrage. Une fois de plus, soupirait-on dans les entrailles du stade marseillais une fois le coup de sifflet final donné par M. Brisard.

Ce dernier accaparait toutes les critiques au sein de la direction rhodanienne, qui s’est refusée à tout commentaire. La peur de dire le mot de trop ? Peut-être bien car Matthieu Louis-Jean s’est retrouvé dans l’œil du cyclone à la fin de la rencontre. Comme Daniel Congré, comme Paulo Fonseca ou encore le reste du staff de l’OL durant le match, le directeur technique n’a pu contenir sa frustration et sa colère, étant même obligé de quitter le terrain, escorté par le service de sécurité de l'OL.

Un rapport en après-match ?

La raison ? Le hors-jeu sifflé contre Corentin Tolisso et qui n’est pas vraiment dans l’esprit du jeu, mais aussi la faute non sanctionnée sur Tyler Morton et aucune intervention de la VAR. Entré sur la pelouse du Vélodrome alors que les joueurs se tapaient dans la main après une lutte acharnée, Louis-Jean aurait eu des mots assez durs envers Jérôme Brisard, selon les informations recueillies par Olympique-et-Lyonnais.

Si rien n’a réellement été capté par les images, l’ancien chef de la cellule de recrutement de l’OM aurait reçu un carton rouge post-match, ainsi qu’un rapport. Déjà dans le viseur des instances suite à ses propos après OL - PSG en novembre dernier, Matthieu Louis-Jean pourrait bien se retrouver sanctionné encore une fois. Ce qui peut expliquer aussi un certain mutisme des Lyonnais, dimanche soir face à la presse.