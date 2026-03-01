Le Vélodrome, terrain des débuts de Fonseca à l’OL

Il y a un an et un mois, Paulo Fonseca faisait ses débuts sur le banc de l’OL au Vélodrome. Treize mois plus tard, le Portugais retrouve l’enceinte marseillaise dans un contexte encore particulier.

À l’OM, la recrue Quinten Timber a avoué que son mois passé dans la cité phocéenne lui avait donné l’impression de compter pour plusieurs déjà. Dans le foot, tout va très vite et ce n’est pas à l’OL qu’on dira le contraire. Voir la formation lyonnaise débarquer avec cinq points d’avance sur son homologue marseillais et une troisième place qui lui va bien n’était pas forcément prévu en juin dernier quand le club était envoyé en Ligue 2. Ce dimanche, l’OL débarque à Marseille, ville où Paulo Fonseca avait fait ses débuts sur le banc. C’était le 2 février 2025, il y a donc treize mois presque jour pour jour. Là aussi bien des choses se sont passées durant ce laps de temps pour le meilleur comme pour le pire.

Deux jours pour préparer le déplacement la saison passée

L’histoire, personne ne peut la refaire, mais c’est logiquement avec un statut différent que Paulo Fonseca débarque au Vélodrome. Le projet de l’OL a changé et pourtant les ambitions sont quasiment les mêmes voire plus élevées qu’à pareille époque il y a un an. "C’était difficile à l'époque. Aujourd’hui, être troisièmes, dans cette position, c’est totalement différent. Il s’est passé beaucoup de choses, et je suis vraiment très heureux." Ce qui ne change pas en revanche, ce sont les conditions dans lesquelles se présente l’OL contre l’OM. Il y a treize mois, Fonseca n’avait eu que "deux jours pour préparer ce déplacement". Ce dimanche, le Portugais doit avant tout faire avec une cascade de blessures de joueurs cadres. Seulement, il espère, comme les supporters, que l’issue sera différente cette fois-ci que la saison dernière (défaite 3-2).