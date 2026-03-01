Actualités
Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Michele Kang assistera à OM - OL au Vélodrome

  • par David Hernandez

    • Déjà de la partie lors du match aller à Décines, Michele Kang assistera également au retour entre l’OM et l’OL. Selon nos informations, la présidente prendra place dans la tribune présidentielle du Vélodrome ce dimanche soir (20h45).

    Il n’y aura pas de supporters lyonnais ce dimanche soir (20h45) au stade Vélodrome et ce n’est pas une surprise. Néanmoins, la délégation de l’OL sera en nombre dans les coursives de l’enceinte marseillaise avec une invitée de marque. Selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais, Michele Kang assistera au 127e choc des Olympiques ce dimanche. La présidente de l’OL prendra place dans la tribune présidentielle, aux côtés de la nouvelle direction marseillaise représentée par Alban Justerfraîchement nommé président intérimaire du club marseillais. Elle pourra peut-être échanger avec son compatriote Frank McCourt, même si la présence du propriétaire américain de l’OM n’a pas été confirmée.

    Déjà présente à Paris contre le Paris FC

    Voir Michele Kang en tribunes n’est pas une nouveauté, puisqu’à la différence de John Textor, la femme d’affaires assiste à bien plus de matchs de l’OL que son prédécesseur. Elle était d’ailleurs déjà présente lors du match aller OL - OM, avec une joie à peine masquée de voir son équipe l’emporter en toute fin de match. Ce qui est un peu plus surprenant est de la voir pour un match à l’extérieur. Mais ce n'est pas une première pour autant. Elle avait notamment vécu le nul (3-3) entre le club lyonnais et le Paris FC du côté du stade Jean Bouin, en octobre dernier.

