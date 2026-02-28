Actualités
Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
Le tifo des Lyon 1950 pour OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avant OM - OL, les supporters lyonnais ont fait passer un message

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Interdits au Vélodrome dimanche, les supporters de l'OL ont placé une banderole vendredi au centre d'entraînement. Une manière de soutenir le groupe de Paulo Fonseca.

    Pour une fois, le parcage des visiteurs dédié aux fans lyonnais sonnera creux. D'ordinaire très bruyants et d'un grand soutien pour Paulo Fonseca et son groupe à l'extérieur, les supporters de l'OL ne seront pas au Vélodrome dimanche pour le choc contre l'OM (20h45). Ils sont interdits de déplacement suite à un arrêté du ministère de l'Intérieur. Ce qui n'est pas vraiment une surprise après les tristes évènements de 2023.

    Les Lyon 1950 clament "leur fierté"

    Mais le groupe des Lyon 1950 voulait tout de même donner de la force à leur équipe préférée. Il a donc installé une banderole avant l'entraînement de vendredi. Celle-ci disait : "Avec vous à la guerre, continuez à nous rendre fiers !" Un message clair après les 13 victoires de rang, et malgré la défaite concédée à Strasbourg le week-end passé (3-1).

    Après les deux déplacements consécutifs, les spectateurs du Parc OL retrouveront Corentin Tolisso et sa troupe jeudi prochain. Pour un véritable choc et un soir de gala. Ce sera le Lens de Pierre Sage qui viendra à Décines pour les quarts de finale de la Coupe de France (21h10). Avant la réception du Paris FC le dimanche 8 mars à 20h45.

    à lire également
    OM - OL : Habib Beye veut des Marseillais "conquérants"
    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 28 Fév 26 à 16 h 56

      "À la guerre" 😱😱

      Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - sam 28 Fév 26 à 16 h 59

      Dommage, mais la sécurité devrait être assurer
      Marseille c'est la jungle

      Signaler
    3. Avatar
      Gonedamien38 - sam 28 Fév 26 à 17 h 02

      Allez 1 peu de détente, fc barca vs villareal, mais quel but de yamal, et le doublé pour lui

      Signaler
    4. Avatar
      Gune56 - sam 28 Fév 26 à 17 h 25

      Certains connaissent le sens des mots, d'autres pas!
      Parler de guerre devant Fonseca dont la femme est ukrainienne, quel tact, quel à-propos !
      Gros débiles en perspective.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OM - OL : Habib Beye veut des Marseillais "conquérants" 17:35
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Avant OM - OL, les supporters lyonnais ont fait passer un message 16:50
    Des supporters devant le Parc OL
    Le Parc OL recevra les finales des coupes d'Europe de rugby en mai 2027 16:00
    Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star
    OM - OL : Habib Beye confirme avoir tous ses joueurs à disposition 15:10
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OM - OL : la mise en garde de Tolisso à Endrick sur l'accueil marseillais 14:20
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL 13:30
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ? 12:40
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : Tarciane est restée sur le banc avec le Brésil 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ligue Europa : le Celta voit en l'OL un "adversaire redoutable" 11:00
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL ira au Havre le dimanche 15 mars (17h15) 10:10
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL Académie : les U18 à Mérignac avec Hamdani ce samedi 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Malgré sa défaite à Strasbourg, l'OL ne "panique pas" avant le choc face à l'OM 08:40
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    OL : Khalis Merah a "bluffé" Maxence Caqueret 08:20
    Ligue Europa : le calendrier du Celta avant d'affronter l'OL 08:00
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta 27/02/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso se confie sur son rôle de capitaine 27/02/26
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane (Brésil) lance la trêve internationale 27/02/26
    Avant l'OM, l'OL espère avoir appris la leçon strasbourgeoise 27/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut