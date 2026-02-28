Avant OM - OL, les supporters lyonnais ont fait passer un message

Interdits au Vélodrome dimanche, les supporters de l'OL ont placé une banderole vendredi au centre d'entraînement. Une manière de soutenir le groupe de Paulo Fonseca.

Pour une fois, le parcage des visiteurs dédié aux fans lyonnais sonnera creux. D'ordinaire très bruyants et d'un grand soutien pour Paulo Fonseca et son groupe à l'extérieur, les supporters de l'OL ne seront pas au Vélodrome dimanche pour le choc contre l'OM (20h45). Ils sont interdits de déplacement suite à un arrêté du ministère de l'Intérieur. Ce qui n'est pas vraiment une surprise après les tristes évènements de 2023.

Les Lyon 1950 clament "leur fierté"

Mais le groupe des Lyon 1950 voulait tout de même donner de la force à leur équipe préférée. Il a donc installé une banderole avant l'entraînement de vendredi. Celle-ci disait : "Avec vous à la guerre, continuez à nous rendre fiers !" Un message clair après les 13 victoires de rang, et malgré la défaite concédée à Strasbourg le week-end passé (3-1).

Après les deux déplacements consécutifs, les spectateurs du Parc OL retrouveront Corentin Tolisso et sa troupe jeudi prochain. Pour un véritable choc et un soir de gala. Ce sera le Lens de Pierre Sage qui viendra à Décines pour les quarts de finale de la Coupe de France (21h10). Avant la réception du Paris FC le dimanche 8 mars à 20h45.