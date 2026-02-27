Actualités
Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
Corentin Tolisso buteur lors de Rennes – OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL : Corentin Tolisso se confie sur son rôle de capitaine

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Dans la défaite, Corentin Tolisso a tout de même "fêté" à Strasbourg son 50e capitanat avec l'OL. Un rôle "qu'il prend beaucoup de plaisir" à occuper.

    C'est un peu passé inaperçu car sa formation a perdu à Strasbourg (3-1). Dimanche dernier, alors que les Lyonnais cherchaient à battre le Racing pour valider une 14e victoire de rang, Corentin Tolisso a franchi un nouveau cap. Après son 50e but avec son club formateur, le milieu de terrain a "célébré" son 50e capitanat. Il a par ailleurs réduit l'écart, une réalisation finalement insuffisante.

    Vendredi, l'ancien Munichois a évoqué cette responsabilité qu'il apprécie visiblement. "C'est plaisant d'être le capitaine de l'OL. J'aime ce rôle, je prends beaucoup de plaisir à le pratiquer. J'essaie de représenter au mieux l'institution, c'est important", a-t-il déclaré devant la presse.

    "On doit garder l'humilité'

    Une mission que, bien sûr, il ne remplit pas seul. Au quotidien, il est épaulé par les autres leaders du vestiaire. "Je dois parler à tout le monde afin que les messages soient passés. Je suis aidé par Nico (Tagliafico), Moussa (Niakhaté) et Clinton (Mata). Le but, c'est qu'on ne baisse pas de rythme, a martelé le champion du monde avec la France. On doit garder l'humilité, car ce n'est pas parce qu'on gagne ou qu'on perd qu'on doit changer notre manière de faire. Il faut faire les choses à fond pour l'équipe."

    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta
    1 commentaire
    1. Monark en route pour Istanbul
      Monark en route pour Istanbul - ven 27 Fév 26 à 18 h 00

      Quand Coco va bien , l’OL va bien .
      Joueur exemplaire, à tous points de vue .
      🔴🔵👌

      Signaler

    Laisser un commentaire

    derniers commentaires
