OM - OL : le grand soir pour Roman Yaremchuk ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Après deux entrées en jeu, Roman Yaremchuk pourrait pallier le forfait de Pavel Šulc dimanche à Marseille. Un profil possiblement complémentaire d'Endrick

    C'est aussi dans ces moments-là que l'on peut se présenter à son public. Mercredi, Roman Yaremchuk a eu le droit à un premier bain de foule avec les supporters lyonnais. En compagnie de Nicolas Tagliafico, Rémi Himbert, Adam Karabec et Mathys De Carvalho, il était en opération dédicaces à Saint-Priest. Une mise en bouche avant une première brulante au Vélodrome ?

    Souvenons-nous qu'à l'aller, c'est un certain Pavel Šulc qui avait offert la victoire à l'OL contre Marseille (1-0). Mais le Tchèque manquera à l'appel dimanche lors du choc de la 24e journée. Qui pour le remplacer, alors qu'Afonso Moreira était aux dernières nouvelles très incertain ?

    L'Ukrainien fait partie des possibilités, tout simplement parce qu'il est un des rares avants-centres disponibles, avec Rémi Himbert, voire Endrick, mais qui joue plus souvent ailier droit. Il ne faut pas non plus écarter l'idée d'une réorganisation tactique, comme a pu le faire Paulo Fonseca dans les plus grandes confrontations, en évoluant parfois sans numéro 9.

    Une association Endrick-Yaremchuk devant ?

    Mais après tout, si Roman Yaremchuk est arrivé cet hiver, c'est aussi pour apporter une solution supplémentaire, une cartouche que n'avaient pas les Lyonnais jusqu'à présent. "On a gagné vraiment un bon attaquant. Il a amené des qualités importantes pour l'équipe. Il offre des options tactiques. On pourra jouer de différentes façons. Dans beaucoup de matchs, ce sera déterminant de l'avoir, avait affirmé le coach lusitanien. Il est fort techniquement, a une bonne finition des pieds ou de la tête. On a pu manquer cette saison d'un joueur de surface comme Roman."

    Pour l'instant, le footballeur de 30 ans a eu le droit à deux apparitions. Quelques minutes (41), assez bonnes d'ailleurs, contre Nice (2-0) et Strasbourg (1-3). Sera-t-il lancé dans le 11 contre l'OM ? Sa dernière titularisation remonte au 20 décembre 2025, mais il a pu retrouver un peu de rythme depuis.

    Ce serait en tout cas le choix fait par nos consultants. "Lorsqu'il est entré à la Meinau, il a tout de suite donné une passe décisive, amené autre chose. Ce fut limité dans le temps car l'OL n'a pas beaucoup eu la balle, mais il y avait un petit dynamisme supplémentaire. Si tu joues en 4-4-2 losange avec Endrick qui tourne autour de lui, il y a de l'idée, a analysé le triple champion de France (2003-2005). Les milieux prennent les côtés en possession du ballon. Mais il y a davantage de travail pour créer une complémentarité."

    L'OL en pénurie d'ailiers de profondeur

    Pour Enzo Reale, l'ex-membre de la Gantoise ou de l'Olympiakos "serait un point d'appui, avec Endrick qui évolue à ses côtés pour récupérer ses déviations et manger les espaces." Une stratégie qui peut effectivement s'entendre, puisque de toute façon, l'Olympique lyonnais apparaît privé d'ailiers prenant la profondeur. L'un des gros manques observés en Alsace, les absences d'Afonso Moreira, d'Ernest Nuamah et de Malick Fofana se faisant cruellement ressentir.

    Contre les Phocéens, Roman Yaremchuk pourrait peser sur une défense en délicatesse. On l'a vu avec Ludovic Ajorque la semaine dernière lors de la victoire brestoise (2-0), les Marseillais ont souffert face au profil imposant du Réunionnais. De quoi donner des idées au staff rhodanien ?

    Coupe de France : Benoit Bastien au sifflet d’OL - Lens
      BadGone91 - ven 27 Fév 26 à 8 h 56

      Il a montré de belles choses face à Strasbourg, mais je trouve qu'il n'a pas vraiment le profil de son physique. Je veux dire par là que je le trouve assez fin techniquement, et pas si puissant ou bon de la tête que ça. Bon je l'ai vu que 30 minutes, je juge donc beaucoup trop vite.

      Mais j'attends de voir sur les prochains matchs ! Notamment ce dimanche je pense.

