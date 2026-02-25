Actualités
Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
Orel Mangala à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Mangala de retour à l'entraînement, Moreira incertain pour Marseille

  • par David Hernandez
    • Absent depuis un mois et le match à Berne en Ligue Europa, Orel Mangala a fait son retour à l'entraînement collectif ce mercredi. En revanche, toujours pas de trace d'Afonso Moreira, plus que jamais incertain pour Marseille.

    La pelouse synthétique des Young Boys de Berne ne lui a pas fait de bien. Avant la rencontre, Paulo Fonseca avait expliqué son choix de ne pas titulariser Orel Mangala à cause du terrain suisse, mais l'entraîneur de l'OL avait finalement fait entrer le Belge à la pause, suite à la blessure de Nicolas Tagliafico. Quarante-cinq minutes avant une coupure d'un mois puisque Mangala n'est plus réapparu dans le groupe lyonnais depuis ce match européen. Avant le match contre LavalFonseca avait estimé son retour à dix jours. Il a fallu un peu plus de temps que prévu. Le double même.

    Sulc va manquer le déplacement à Marseille

    Sur le flanc depuis le 22 janvier, Orel Mangala a fait son retour à l'entraînement collectif ce mercredi matin. Une apparition qui a donné le sourire à ses coéquipiers, même s'il ne faut logiquement pas compter sur une titularisation de l'ancien d'Everton dimanche à Marseille (20h45). Il pourrait néanmoins être dans le groupe de l'OL, ce qui ne sera pas le cas de Pavel Sulc, qui avait du mal à marcher lundi, et peut-être bien d'Afonso Moreira. Selon nos informations, le Portugais est plus qu'incertain pour le déplacement dans la cité phocéenne. Et ce n'est clairement pas une bonne nouvelle.

    5 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mer 25 Fév 26 à 16 h 15

      Si on n'a ni Sulc ni Moreira... effectivement ça se complique fortement !

      On se dirige vers une attaque Yaremchuk - Endrick ?

      Signaler
    2. Avatar
      FOX0896 - mer 25 Fév 26 à 16 h 20

      C'est peut etre le moment de faire rentrer le jeune Himbert ??

      Signaler
    3. Avatar
      gOLdorak - mer 25 Fév 26 à 16 h 21

      Vous remarquerez que Fofana n'est même pas mentionné. Alors qu'il était censé revenir il y a un mois.

      On n'a plus de véritable ailier et aucun créateur contre Marseille. On va avoir un pivot et un attaquant de profondeur sans personne pour les alimenter. Ca sent Abner ou Merah à gauche et Endrick à droite – et Endrick, on a vu son niveau contre Metz, mais on a aussi vu son niveau contre Strasbourg. Pas de quoi être rassuré.

      Même contre un OM plus que moribond, ça sent hyper-mauvais.

      Signaler
    4. Avatar
      Outlander - mer 25 Fév 26 à 16 h 26

      Cette non-communication sur les blessés commence vraiment à me saouler d'une force... Fofana et Nuamah, on en est où exactement ? Il n'y a aucun journaliste (Razik?) lors des conf de Fonseca capable d'appuyer sur le problème ?

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mer 25 Fév 26 à 16 h 36

        On a forcément tous envie de savoir, mais je pense que c'est fait pour les protéger aussi. Ne soyons pas si impatients, et laissons les revenir tranquillement.

        Signaler

