Absent depuis un mois et le match à Berne en Ligue Europa, Orel Mangala a fait son retour à l'entraînement collectif ce mercredi. En revanche, toujours pas de trace d'Afonso Moreira, plus que jamais incertain pour Marseille.
La pelouse synthétique des Young Boys de Berne ne lui a pas fait de bien. Avant la rencontre, Paulo Fonseca avait expliqué son choix de ne pas titulariser Orel Mangala à cause du terrain suisse, mais l'entraîneur de l'OL avait finalement fait entrer le Belge à la pause, suite à la blessure de Nicolas Tagliafico. Quarante-cinq minutes avant une coupure d'un mois puisque Mangala n'est plus réapparu dans le groupe lyonnais depuis ce match européen. Avant le match contre Laval, Fonseca avait estimé son retour à dix jours. Il a fallu un peu plus de temps que prévu. Le double même.
Sulc va manquer le déplacement à Marseille
Sur le flanc depuis le 22 janvier, Orel Mangala a fait son retour à l'entraînement collectif ce mercredi matin. Une apparition qui a donné le sourire à ses coéquipiers, même s'il ne faut logiquement pas compter sur une titularisation de l'ancien d'Everton dimanche à Marseille (20h45). Il pourrait néanmoins être dans le groupe de l'OL, ce qui ne sera pas le cas de Pavel Sulc, qui avait du mal à marcher lundi, et peut-être bien d'Afonso Moreira. Selon nos informations, le Portugais est plus qu'incertain pour le déplacement dans la cité phocéenne. Et ce n'est clairement pas une bonne nouvelle.
Si on n'a ni Sulc ni Moreira... effectivement ça se complique fortement !
On se dirige vers une attaque Yaremchuk - Endrick ?
C'est peut etre le moment de faire rentrer le jeune Himbert ??
Vous remarquerez que Fofana n'est même pas mentionné. Alors qu'il était censé revenir il y a un mois.
On n'a plus de véritable ailier et aucun créateur contre Marseille. On va avoir un pivot et un attaquant de profondeur sans personne pour les alimenter. Ca sent Abner ou Merah à gauche et Endrick à droite – et Endrick, on a vu son niveau contre Metz, mais on a aussi vu son niveau contre Strasbourg. Pas de quoi être rassuré.
Même contre un OM plus que moribond, ça sent hyper-mauvais.
Cette non-communication sur les blessés commence vraiment à me saouler d'une force... Fofana et Nuamah, on en est où exactement ? Il n'y a aucun journaliste (Razik?) lors des conf de Fonseca capable d'appuyer sur le problème ?
On a forcément tous envie de savoir, mais je pense que c'est fait pour les protéger aussi. Ne soyons pas si impatients, et laissons les revenir tranquillement.