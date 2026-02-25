Absent depuis un mois et le match à Berne en Ligue Europa, Orel Mangala a fait son retour à l'entraînement collectif ce mercredi. En revanche, toujours pas de trace d'Afonso Moreira, plus que jamais incertain pour Marseille.

La pelouse synthétique des Young Boys de Berne ne lui a pas fait de bien. Avant la rencontre, Paulo Fonseca avait expliqué son choix de ne pas titulariser Orel Mangala à cause du terrain suisse, mais l'entraîneur de l'OL avait finalement fait entrer le Belge à la pause, suite à la blessure de Nicolas Tagliafico. Quarante-cinq minutes avant une coupure d'un mois puisque Mangala n'est plus réapparu dans le groupe lyonnais depuis ce match européen. Avant le match contre Laval, Fonseca avait estimé son retour à dix jours. Il a fallu un peu plus de temps que prévu. Le double même.

Sulc va manquer le déplacement à Marseille

Sur le flanc depuis le 22 janvier, Orel Mangala a fait son retour à l'entraînement collectif ce mercredi matin. Une apparition qui a donné le sourire à ses coéquipiers, même s'il ne faut logiquement pas compter sur une titularisation de l'ancien d'Everton dimanche à Marseille (20h45). Il pourrait néanmoins être dans le groupe de l'OL, ce qui ne sera pas le cas de Pavel Sulc, qui avait du mal à marcher lundi, et peut-être bien d'Afonso Moreira. Selon nos informations, le Portugais est plus qu'incertain pour le déplacement dans la cité phocéenne. Et ce n'est clairement pas une bonne nouvelle.