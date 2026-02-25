Comme annoncé il y a quelque temps, une séance de dédicaces a lieu ce mercredi 25 février au centre commercial Aushopping de Saint-Priest. Cinq joueurs iront à la rencontre de leurs supporters, dont Nicolas Tagliafico ou la nouvelle recrue Roman Yaremchuk.

Un peu de soutien populaire avant de se rendre dans l'ambiance surchauffée du Vélodrome. À quelques jours du déplacement à Marseille, les joueurs de l'OL vont recevoir de la force de la part de leurs supporters. Non pas grâce à une séance d'entraînement ouverte au public, mais lors d'une séance de dédicaces organisée du côté de Saint-Priest. Comme l'an passé, plusieurs Lyonnais vont prendre place dans la galerie marchande du centre commercial Aushopping Porte des Alpes pour signer maillots, ballons ou cartes pendant une heure ce mercredi 25 février (14h à 15h).

Première sortie publique pour Yaremchuk

Le club avait annoncé la tenue de cet évènement il y a quelque temps déjà, mais il restait encore à connaitre l'identité des cinq joueurs présents. Après la séance matinale à Décines, Tanner Tessmann, Adam Karabec, Ruben Kluivert, Nicolas Tagliafico et la toute dernière recrue Roman Yaremchuk prendront donc la direction de Saint-Priest pour un bain de foule. Après la folle série de treize victoires, les Lyonnais espèrent retrouver le goût des trois points au Vélodrome.