Les remplaçants de l'OL peu décisifs en Ligue 1

Depuis le début de la saison, Paulo Fonseca s'appuie assez peu sur les changements en cours de match. Cela se ressent au niveau statistique puisque seulement trois remplaçants de l'OL ont marqué après vingt-trois journées.

Avec le mercato hivernal, la direction de l'OL souhaitait avant tout étoffer le groupe de Paulo Fonseca. Ayant tiré sur la corde durant la première partie de saison, le Portugais allait pouvoir avoir quelques munitions en plus. Malheureusement, avec toutes les blessures qui touchent la formation rhodanienne, l'effectif est encore loin d'être au complet. Fonseca continue de limiter sa rotation et cela n'aide pas forcément à voir des remplaçants décisifs. Dimanche, Roman Yaremchuk a certes délivré une passe décisive dès son premier ballon, mais au niveau des buts marqués, l'OL est parmi les mauvais élèves de la Ligue 1.

Fati, référence en Ligue 1 avec cinq buts

Après vingt-trois journées de championnat, seuls trois joueurs lyonnais entrés en cours de match ont trouvé le chemin des filets. Il s'agit de Pavel Sulc lors du match aller contre l'OM, d'Adam Karabec contre le FC Metz et d'Afonso Moreira contre Strasbourg. Tous l'ont été sur la phase aller et cela place l'OL en queue de peloton aux côtés du FC Nantes et de Metz. Seul Le Havre et Brest ont fait pire avec deux buts, tandis que Monaco caracole en tête avec 14 buts venus de remplaçants.