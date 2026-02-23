Avant d'affronter l'OL, l'OM s'en va en stage en Espagne

Après la défaite contre Brest et avec l'arrivée d'Habib Beye, l'OM a organisé un stage "commando". Les Marseillais ont pris la direction de Marbella ce lundi pour cinq jours avant d'affronter l'OL dimanche.

Un duel des Olympiques pour régler la question du podium ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais en allant s'imposer au Vélodrome, l'OL prendrait huit points d'avance sur l'OM. Cela ne signifierait sûrement pas la fin de la bataille, mais les Lyonnais marqueraient un très gros coup dans cette course, avec Lille et Rennes toujours à bonne distance. Il faudra pour ça faire le travail sur le terrain et, après la désillusion à Strasbourg (3-1), les coéquipiers de Corentin Tolisso vont devoir retrouver de la confiance dans leur jeu. Dimanche soir (20h45), ce sera presque un match à quitte ou double, tant l'OM est en mauvaise posture et à la recherche d'un nouveau souffle.

Un électrochoc contre l'OL ?

Après le départ de Roberto De Zerbi, la direction marseillaise a choisi de miser sur Habib Beye. Les débuts de l'ancien défenseur se sont soldés par une défaite à Brest vendredi soir (2-0). Face à cette situation d'urgence, un stage a été organisé pour solidifier la cohésion d'équipe mais aussi travailler dans la sérénité avant le choc contre l'OL. Les Marseillais ont donc pris la direction de Marbella ce lundi après-midi et resteront en Espagne jusqu'à vendredi. Ils retrouveront ainsi la cité phocéenne pour l'entraînement de veille de match.