Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avant d'affronter l'OL, l'OM s'en va en stage en Espagne

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après la défaite contre Brest et avec l'arrivée d'Habib Beye, l'OM a organisé un stage "commando". Les Marseillais ont pris la direction de Marbella ce lundi pour cinq jours avant d'affronter l'OL dimanche.

    Un duel des Olympiques pour régler la question du podium ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais en allant s'imposer au Vélodrome, l'OL prendrait huit points d'avance sur l'OM. Cela ne signifierait sûrement pas la fin de la bataille, mais les Lyonnais marqueraient un très gros coup dans cette course, avec Lille et Rennes toujours à bonne distance. Il faudra pour ça faire le travail sur le terrain et, après la désillusion à Strasbourg (3-1), les coéquipiers de Corentin Tolisso vont devoir retrouver de la confiance dans leur jeu. Dimanche soir (20h45), ce sera presque un match à quitte ou double, tant l'OM est en mauvaise posture et à la recherche d'un nouveau souffle.

    Un électrochoc contre l'OL ?

    Après le départ de Roberto De Zerbi, la direction marseillaise a choisi de miser sur Habib Beye. Les débuts de l'ancien défenseur se sont soldés par une défaite à Brest vendredi soir (2-0). Face à cette situation d'urgence, un stage a été organisé pour solidifier la cohésion d'équipe mais aussi travailler dans la sérénité avant le choc contre l'OL. Les Marseillais ont donc pris la direction de Marbella ce lundi après-midi et resteront en Espagne jusqu'à vendredi. Ils retrouveront ainsi la cité phocéenne pour l'entraînement de veille de match.

    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 participeront à un prestigieux tournoi organisé par l’Ajax
    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - lun 23 Fév 26 à 17 h 43

      Le match risque d'être super compliqué à préparer pour Fonseca...On ne sait pas du tout comment Beye va faire jouer son équipe, ni même qui sera titulaire...c'est un match qui va se jouer à l'envie...Et si l'OL met autant d'envie que sur le match contre Strasbourg, on peut s'attendre à une lourde défaite qui ferait mal aux têtes...
      Allez l'OL, on reprends notre marche en avant et on enterre définitivement les espoirs des marseillais pour la 3ème place !

      Signaler
    2. olympiklyon
      olympiklyon - lun 23 Fév 26 à 17 h 49

      Je considère ce match très important, si on pouvait éviter de les relancer pour la 3ème place et ça nous éviterait d'entrer dans une période de doute après cette incroyable série.
      J'espère vraiment que notre feu follet portugais sera de retour, j'aimerais voir Yaremchuk et Endrick d'entrée

      Signaler

