Strasbourg - OL (3-1) : le constat implacable de Corentin Tolisso

Son but n'aura pas suffi. Si Corentin Tolisso a réduit le score pour l'OL à Strasbourg (3-1), le capitaine n'a pu que constater la différence entre les deux équipes.

Cette saison, c'est peut-être la première fois que l'OL passe autant à côté de son sujet. Dominé comme rarement par Strasbourg ce dimanche (3-1), il a fait illusion le temps de quelques minutes, lorsque Corentin Tolisso a réduit l'écart à l'heure de jeu. Insuffisant pour espérer quoi que ce soit à la Meinau. Un coup d'arrêt, après les 13 succès consécutifs.

Le milieu de terrain n'a pas cherché d'excuse à la performance collective. "On a manqué notre première période. Ils nous étaient supérieurs dans tous les domaines, a-t-il reconnu au micro de Ligue 1+. On les a regardés jouer, dans l'impact, ils étaient meilleurs. C'est dommage car on avait à cœur de gagner, on avait un gros coup à faire. On ne peut pas se permettre de jouer comme cela."

"Tactiquement, on était pas en place"

Pourtant, l'Olympique lyonnais savait à quoi s'attendre. Il avait bien conscience que les Strasbourgeois allaient leur rentrer dedans dès le coup d'envoi. "On était prévenus, mais on a mal réagi. Ils ont mis beaucoup d'intensité et d'impact. Il y a des matchs où l'on passe à travers, c'est le cas ici. Même tactiquement on était pas en place, on était dépassés en première période, a admis le champion du monde 2018. On n'a pas su répondre présent, tout simplement."

Malgré cette défaite, les Rhodaniens restent troisièmes, à distance de l'OM, qu'ils retrouveront le week-end prochain. "Il faut relativiser, regarder ce qui n'a pas été et se projeter sur Marseille. On prend les rencontres les unes après les autres. C'est sûr qu'on pensait au record (des 14 victoires), mais maintenant, il faut passer à autre chose. Je n'ai pas envie de tout remettre en cause, a-t-il déclaré. On était sur une bonne série, on a fait des bonnes choses en 2026, on est sur le podium... Ne prenons pas à la légère ce résultat, mais il ne faut pas dramatiser. Remettons-nous au travail dès mardi." Car ils ne pourront se permettre de montrer le même visage au Vélodrome.