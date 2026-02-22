Actualités
Melchie Dumornay face à Megan Rapinoe lors d'Etats-Unis - Haïti en juillet 2022
Melchie Dumornay face à Megan Rapinoe lors d’Etats-Unis – Haïti en juillet 2022 (Photo by ALFREDO ESTRELLA / AFP)

OL Lyonnes : Christiane Endler et Melchie Dumornay s'absenteront également

  • par Gwendal Chabas

    • Deux joueuses d'OL Lyonnes supplémentaires iront en sélection. Christiane Endler et Melchie Dumornay sont, à ce jour, les dernières appelées.

    Elles sont pour l'instant 15 à devoir quitter Lyon pour rejoindre leur sélection respective. En attendant de connaître d'éventuels changements de dernière minute, Jonatan Giráldez devra se passer de nombreuses joueuses au cours de la trêve internationale. Parmi elles, nous retrouvons Christiane Endler et Melchie Dumornay.

    La gardienne portera les couleurs du Chili lors de deux matchs amicaux. Les Chiliennes affronteront à deux reprises le Paraguay à l'extérieur. Ces affiches sont programmées les 4 et 7 mars. Elles permettront au staff national de préparer l'équipe à la Ligue des nations de la Conmebol qui reprendra ses droits en avril. Rappelons que cette compétition est qualificative pour le Mondial 2027.

    Un match pour Dumornay

    La milieu de terrain, décisive samedi soir face à l'OM (2-6), retrouvera elle Haïti. Pia Sundhage, nouvellement nommée à ce poste, a convoqué 23 éléments pour les éliminatoires au championnat Concacaf. Les Haïtiennes se mesureront au Suriname le 3 mars, avec l'espoir de s'emparer de la tête du groupe D, qui enverra le gagnant au tour principal.

    OL Lyonnes rependra la compétition le 10 mars avec la réception du Havre. Le début d'un calendrier dense pour les Rhodaniennes, entre finale de la Coupe LFFP et retour de la Ligue des champions.

    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OM - OL Lyonnes (2-6) : Jonatan Giráldez insatisfait du contenu

