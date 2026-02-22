OM - OL Lyonnes (2-6) : Jonatan Giráldez insatisfait du contenu

Malgré le score de tennis, Jonatan Giráldez n'a pas aimé la prestation d'OL Lyonnes face à l'OM (2-6). Il regrette le manque de contrôle de son équipe.

Les supporters et téléspectateurs en ont pris plein les yeux samedi soir au stade Francis-Turcan de Martigues. L'affiche n'avait rien de nouveau pourtant, puisqu'il s'agissait du troisième OM - OL Lyonnes en un mois. Et comme pour les deux précédents, ce sont les joueuses de Jonatan Giráldez qui ont remporté la partie, de manière assez large (2-6).

Des soucis dans la gestion de la profondeur

Sauf qu'au-delà de ce résultat rappelant un autre sport avec une balle, la prestation des Rhodaniennes laisse à désirer. Elles ont connu un passage à vide au cœur de la seconde période. Plus globalement, elles ont régulièrement eu du mal à récupérer haut le ballon, s'exposant aux contres marseillais. D'autant plus que Sintia Cabezas a incarné une menace constante dans la profondeur.

La défense était certes expérimentale, mais elle n'a pas toujours été bien protégée par les milieux de terrain. "Je suis satisfait de la victoire et des trois points, mais moins du contenu de jeu. Marseille s'est créé beaucoup de situations de transitions. Nous n'avons pas eu le contrôle du match, comme cela avait été le cas sur les dernières confrontations face à cette même équipe, regrettait l'entraîneur espagnol. Nous avons eu aussi offensivement des situations pour inscrire plus de buts, sans concrétiser."

Le début des choses sérieuses en mars

Évidemment, marquer à six reprises n'est pas anodin. Surtout que le score aurait pu être beaucoup plus élevé car Marie-Antoinette Katoto et Melchie Dumornay ont raté d'immenses occasions en fin de rencontre. Mais cela ne rassure pas forcément, alors que les grandes échéances commenceront après la trêve internationale.

Il reste encore du travail à OL Lyonnes pour être prête pour ces rendez-vous cruciaux. "En première mi-temps, nous avions un profil très offensif. On s'est créé des opportunités mais on a manqué de justesse. On a aussi perdu trop de ballons, soulignait Jonatan Giráldez. Nous avons dû nous ajuster après la pause pour trouver de meilleures relations entre les joueuses."