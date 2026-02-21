Actualités
Abner lors de Chili - Brésil
Abner lors de Chili – Brésil (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Abner, Endrick : les Brésiliens de l'OL veulent se rapprocher de la Seleção 

  • par Gwendal Chabas

    • Plus appelés depuis un long moment, Abner et Endrick n'ont pas fait une croix sur le Brésil. Ils ont toujours dans un coin de leur tête, surtout pour l'attaquant, la Seleção.

    Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann devraient participer à la Coupe du monde, sauf blessure, l'été prochain. Seront-ils les seuls de l'effectif lyonnais actuel ? Pas forcément, même s'il est délicat de se projeter à cet instant de la saison. On pense notamment aux deux Brésiliens de l'effectif, Abner et Endrick.

    L'attaquant ne s'en cache pas, il vise la compétition planétaire nord-américaine avec la Seleção, même s'il n'a pas été appelé depuis un an. Cela passera par de belles prestations avec le club rhodanien. Carlo Ancelotti suit donc attentivement ses débuts, lui qui est arrivé cet hiver en prêt du Real Madrid. "Il a pour objectif le Mondial, et ça me fait plaisir aussi, car il y a beaucoup de supporters de l’OL au Brésil. La visibilité est importante", a expliqué le défenseur vendredi.

    Abner peut-il profiter de l'exposition d'Endrick ?

    Une exposition que pourrait également exploiter le latéral gauche. Très utilisé récemment, parfois même au milieu, l'ancien joueur du Real Betis est plutôt en forme. Le néo-papa a dit lui-même qu'il "vivait sa meilleure période". Suffisant pour retrouver la sélection, près d'un an et demi après la dernière de ses quatre capes ? "Mon premier objectif, c’est ici à l’OL. Si les choses se passent bien ici, elles se passeront bien aussi au Brésil", en déduisait-il. Il part tout de même de plus loin que son jeune compatriote, mais qui sait.

