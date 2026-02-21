Initialement retenue dans le groupe australien pour la Coupe d'Asie, Teagan Micah n'est pas remise de sa commotion cérébrale. Elle doit donc déclarer forfait.

Elle n'a toujours pas repris avec OL Lyonnes, et on s'interrogeait donc sur sa présence dans la liste de Joe Montemurro. L'ancien entraîneur rhodanien avait décidé d'appeler Teagan Micah pour la Coupe d'Asie, bien que cette dernière souffre d'une commotion cérébrale. Comme on pouvait s'y attendre, la gardienne ne participera finalement pas à la compétition qui se déroulera en Australie du 1er au 21 mars.

Dans la nuit de vendredi à samedi, elle a acté son forfait dans un message sur son compte Instagram. "Même si j'ai fait de mon mieux pour revenir dans le temps, je ne suis tout simplement pas prête, a-t-elle confié. Le timing est absolument cruel, et parfois le football et les sports d'élite peuvent vous briser le cœur et vous tester vraiment, non seulement en tant que joueur, mais en tant que personne."

Priorité à la santé et à sa carrière

Désormais, et comme a pu le faire Inès Benyahia l'an passé, l'Australienne va s'atteler à retrouver toutes ses facultés. Actuellement, elle doit par exemple limiter son temps d'écran. "Ma priorité est ma santé, ma carrière sur le long terme et le fait de pouvoir rejouer ici à OL Lyonnes, a-t-elle témoigné. Les filles savent que je leur souhaite le meilleur. Je les soutiendrai jusqu’au bout et je sais qu’elles auront du succès. Merci à mon club et aux Matildas pour leur soutien jusqu’à présent et à tous ceux qui m’ont contactée. Je ressens beaucoup d’amour et je l’apprécie, car j’en ai besoin plus que jamais…"

Rappelons que Teagan Micah est maintenant absente depuis trois rencontres. Elle s'était blessée à la veille d'affronter le PSG le 1er février. Chez les gardiennes lyonnaises, Féerine Belhadj a parfaitement assuré l'intérim, avant que Christiane Endler ne revienne dans le groupe ce week-end.