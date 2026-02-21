Actualités
Ex-OL : Cláudio Caçapa licencié par Botafogo, qui réduit les coûts

    • Botafogo se restructure et licencie pour réduire son coût de fonctionnement. Parmi les victimes de ce plan de départs, nous retrouvons Cláudio Caçapa, adjoint de l'entraîneur.

    Vendredi, Botafogo a annoncé le licenciement "d'un groupe d'employés". Une nécessité puisque la situation économique et juridique n'est pas bonne. Une mesure qui vise surtout à réduire les coûts de fonctionnement. Ce plan départ a laissé plusieurs salariés sur le carreau, dont certains du secteur sportif. C'est le cas notamment de Cláudio Caçapa, selon Globo Esporte.

    Adjoint depuis mars 2025

    L'ancien défenseur de l'OL était l'un des adjoints Martín Anselmi, arrivé au début de l'année 2026. Il figurait dans l'organigramme de l'équipe de Rio de Janeiro depuis février 2025. D'abord coach intérimaire, il a ensuite épaulé plusieurs coachs au cœur de l'instabilité structurelle de Fogo'. Reste à savoir où rebondira l'ex-membre du staff lyonnais.

    12e du championnat brésilien après trois journées, le club de John Textor traverse une période difficile. Il a perdu ses six dernières rencontres, et pourrait ne pas participer à la Copa Libertadores. Au 2e tour des qualifications, il a perdu 1 à 0 le match aller face au Nacional Potosí, une formation bolivienne. Vainqueur de la Serie A en 2024, Botafogo avait terminé 6e en 2025 après des périodes de turbulences.

    5 commentaires
    1. Avatar
      brad - sam 21 Fév 26 à 12 h 18

      Il a moins de chance que l'homme tous services de l'OM Bordonado , qui lui voit défiler les coachs sans que son statut soit remis en cause.....un peu de gratitude dans ce monde de brutes.....

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - sam 21 Fév 26 à 12 h 21

      Punaise, pourquoi vous ne le prenez pas mon commentaire sur "la défense de l'OL + le révélateur" ????? 😠😠😠

      C'est pénible à la fin

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - sam 21 Fév 26 à 12 h 26

        Poupette,
        Tu dois être fichée car tu connais trop bien le club, et tu dois faire de l'ombre aux journalistes d'O&L !😜
        Alors, ils ont donné des consignes strictes au robot ...😃

        Signaler
      2. Bidibulle
        Bidibulle - sam 21 Fév 26 à 12 h 56

        Oui je te suis , a cause de 2 on est tous punis.
        Hier j ai posté un message sur brest ... il n est jamais apparu.
        Aucun mot suspect ni sarcasme...

        O&L ...vous savez qui fout le binz...
        Prenez vous en a eux!

        Signaler
        1. Razik Brikh - sam 21 Fév 26 à 13 h 09

          C'est une gestion automatique... Un robot qui gère (mal certes mais pour l'instant, on n'a pas le choix). On doit valider manuellement et c'est également très pénible pour nous. Notre DSI va regarder lundi comment régler cette problématique définitivement.

    Laisser un commentaire

    derniers commentaires
