Ex-OL : Cláudio Caçapa licencié par Botafogo, qui réduit les coûts

Botafogo se restructure et licencie pour réduire son coût de fonctionnement. Parmi les victimes de ce plan de départs, nous retrouvons Cláudio Caçapa, adjoint de l'entraîneur.

Vendredi, Botafogo a annoncé le licenciement "d'un groupe d'employés". Une nécessité puisque la situation économique et juridique n'est pas bonne. Une mesure qui vise surtout à réduire les coûts de fonctionnement. Ce plan départ a laissé plusieurs salariés sur le carreau, dont certains du secteur sportif. C'est le cas notamment de Cláudio Caçapa, selon Globo Esporte.

Adjoint depuis mars 2025

L'ancien défenseur de l'OL était l'un des adjoints Martín Anselmi, arrivé au début de l'année 2026. Il figurait dans l'organigramme de l'équipe de Rio de Janeiro depuis février 2025. D'abord coach intérimaire, il a ensuite épaulé plusieurs coachs au cœur de l'instabilité structurelle de Fogo'. Reste à savoir où rebondira l'ex-membre du staff lyonnais.

12e du championnat brésilien après trois journées, le club de John Textor traverse une période difficile. Il a perdu ses six dernières rencontres, et pourrait ne pas participer à la Copa Libertadores. Au 2e tour des qualifications, il a perdu 1 à 0 le match aller face au Nacional Potosí, une formation bolivienne. Vainqueur de la Serie A en 2024, Botafogo avait terminé 6e en 2025 après des périodes de turbulences.