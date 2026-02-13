Mercato : de l’argent pour l’OL grâce à Adryelson ?

Vendu par l’OL l’été dernier, Adryelson pourrait rendre encore quelques services à son ancien club. En gardant 50% sur un futur transfert, la direction lyonnaise voit certainement d’un bon oeil la cour faite au défenseur ces derniers jours.

Il n’a clairement pas marqué les esprits et restera comme l’un des exemples de la passerelle ratée entre Botafogo et l’OL et ardemment souhaitée par John Textor. Au même titre que Jeffinho, Adryelson a plutôt été une déception sportive avec seulement quatre matchs joués sous les couleurs lyonnaises. Deux prêts ont jalonné les deux ans et demi de contrat du Brésilien avant une porte de sortie définitive trouvée l’été dernier. La proposition de 2,2M€ (bonus compris) d’Al Wasl, où officie désormais Rémy Vercoutre, a convaincu la direction rhodanienne à la recherche de liquidité. Le chèque n’a pas de quoi faire sauter au plafond, mais le départ d’Adryelson pourrait finalement rapporter un peu plus.

Al Wasl aurait refusé 8M€ d'un club russe

En acceptant de le laisser partir pour une modeste somme, l’OL avait inclu un intéressement de 50% sur une future revente du Brésilien. Or, le défenseur ferait l’objet de quelques intérêts d’après TNT Sports Brasil. Fluminense aimerait rapatrier Adryelson au pays mais il faudra pour cela convaincre Al Wasl qui désirerait dix millions d’euros, après en avoir refusé huit de la part d’un club russe. Cette surenchère ferait les affaires de l’OL qui pourrait ainsi toucher cinq millions d’euros supplémentaires. Le dossier est loin d’être fini, mais le club français ne se privera certainement pas d’une telle rentrée d’argent.