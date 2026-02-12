OL - Nice : deux utilisations bien différentes des changements

Actualités
    • Quand Paulo Fonseca fait rarement appel à ses cinq changements, Nice n'hésite pas à utiliser son banc. Pour des résultats bien différents.

    Samedi dernier à Nantes (0-1), Paulo Fonseca a effectué seulement deux changements. Le premier est intervenu à la 86e minute et le second à la 93e. Hans Hateboer et Khalis Merah ont succédé à Afonso Moreira et à Pavel Sulc, au bout de l'effort. Malgré le carton rouge pour Endrick à la 60e minute, le Portugais a décidé de ne pas bouger quasiment jusqu'à la fin.

    Il est assez coutumier des faits, puisque l'OL est le club effectuant le moins de remplacements en Ligue 1 (3,6 de moyenne). Très rarement, ou alors dans le temps additionnel, l'entraîneur rhodanien fait entrer ses 3e, 4e voire 5e remplaçants.

    On peut l'expliquer par plusieurs aspects. Tout d'abord un effectif rarement au complet, avec de nombreux jeunes. Si Paulo Fonseca n'hésite pas à leur donner du temps de jeu, il semble plus réfractaire à le faire en championnat dans une fin de partie tendue. Or, très souvent, l'Olympique lyonnais n'a pas de marge sur son adversaire dans les ultimes instants.

    Plus de solutions après le mercato d'hiver ?

    Cela pourrait changer lorsque l'infirmerie se videra dans les semaines à venir. Le recrutement hivernal a normalement été réalisé pour apporter plus de solutions au technicien lusitanien en cours de match. Mais pour l'instant, cela ne pénalise pas vraiment l'OL, qui occupe la troisième place du championnat.

    À l'inverse, son futur rival, Nice, est l'équipe qui fait le plus appel à son banc. Avec 4,8 changements de moyenne après 21 journées, les Azuréens utilisent presque toujours les cinq remplacements possibles. Une stratégie qui n'empêche pas les Aiglons d'être actuellement 14es, loin de leurs objectifs du début de saison.

    1 commentaire
    1. Monark on est là et bien là
      Monark on est là et bien là - jeu 12 Fév 26 à 17 h 59

      Je ne sais pas vous, mais j ‘aimerais bien que le club communique sur le rétablissement de Coco et de Ruben.
      Je ne vois rien dans les interviews récentes. Un peu stressant.
      Vont- ils être au moins dans le groupe pour dimanche ?

      Signaler

