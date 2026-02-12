Ligue 1 : 9 points de plus pour l'OL par rapport à 2024-2025

L'OL avance beaucoup plus vite cette saison. Un constat illustré par les 9 points de plus en comparaison à l'exercice 2024-2025 au même stade de la compétition.

Il est évidemment difficile de comparer une saison avec une autre. Les équipes changent, autant que les adversaires. Néanmoins, cela peut servir d'indicateur. Pour l'OL, c'est plutôt un bon signe. Après 21 journées de Ligue 1, il comptait 33 unités en 2024-2025. Au même stade de la compétition en 2026, il a fait grimper son total à 42, soit deux points par rencontre.

Une moyenne qui, en théorie, doit permettre d'accrocher le podium et donc la Ligue des champions. Mais cela ne reste que de la fiction à ce moment de la saison. L'Olympique lyonnais n'avait plus possédé un pécule aussi important après 21 matchs depuis 2020-2021 (43). Lors de cet exercice sous Rudi Garcia, il avait terminé 4e avec un total historique (76).

3e avec le plus de points depuis la Ligue 1 à 18 clubs

Depuis que le championnat est passé à 18 équipes (2023-2024), aucun 3e n'a eu autant de points à ce moment de la saison. Voilà deux ans, Nice était même 2e avec 39 unités. Preuve que les Rhodaniens sont bien en course pour le podium, même si le PSG (51) et Lens (49) avancent très vite.

Sur un nuage, les coéquipiers de Moussa Niakhaté restent sur six succès de rang dans l'élite. Ils en viseront un 7e ce dimanche à domicile lors de la réception de Nice (20h45).