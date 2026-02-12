Actualités
Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL

Mercato : l'OL aura besoin de vendre l'été prochain

  • par Gwendal Chabas
  • 9 Commentaires

    • Ce n'est pas vraiment une surprise. Néanmoins, Matthieu Louis-Jean a confirmé que l'OL devra se séparer de quelques joueurs l'été prochain. Le club a toujours besoin de vendre.

    Au mercato d'hiver, l'OL s'était donné le droit d'investir, notamment sur Noah Nartey (7,5 millions d'euros sans les bonus), en gardant une petite enveloppe après l'été 2025. En attendant de connaître le dénouement de la saison 2025-2026, Matthieu Louis-Jean s'est exprimé sur la situation financière du club.

    Le directeur technique n'a pas caché que l'Olympique lyonnais était encore sous perfusion. "Nous ne sommes pas complètement guéris. Michael (Gerlinger, le directeur général) pourra vous parler des finances plus que moi, mais oui, je pense qu'il y aura des objectifs de vente. Ils seront ciblés, ce sera à nous de faire l'arbitrage. Je ne peux pas vous dire le montant exact", a-t-il déclaré sur RMC, avant d'évoquer une somme "de 30 millions d'euros, peut-être un peu plus".

    La Ligue des champions changerait bien des choses

    Il est de toute façon aujourd'hui très difficile d'établir un plan de route certain. Car la prochaine fenêtre des transferts dépendra largement d'une qualification européenne ou non. D'autant plus qu'un ticket pour la Ligue des champions changerait beaucoup de choses.

    Actuellement troisièmes de Ligue 1, les Rhodaniens sont en course pour retrouver la course aux grandes oreilles. Ce qui, évidemment, les soulagerait économiquement. Il ne faut pas oublier que l'OL est toujours dans le viseur des instances, en particulier de l'UEFA, avec un cahier des charges à respecter scrupuleusement.

    9 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - jeu 12 Fév 26 à 7 h 42

      Oui, on se doute bien qu'il faudra vendre quelques joueurs, ce qui a d'ailleurs été très fréquemment le cas à Lyon.
      J'espère seulement que l'on ne refera jamais plus une opération comme celle de la vente de Mikau, c'était dur !

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 12 Fév 26 à 7 h 57

        Je pense que cette vente a été particulièrement compliqué parce que le joueur n'a pas vraiment été remplacé ! En fin de mercato etc... Mais quand t'as pas de thunes t'es en position de faiblesse.

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - jeu 12 Fév 26 à 8 h 00

          C'est ce que je pense aussi. C'est un mauvais concours de circonstances que j'espère ne plus jamais revoir à l'OL.

    2. Ledromois
      Ledromois - jeu 12 Fév 26 à 7 h 56

      Avec une 3ème place au classement, une vente de Fofana pourrait peut-être suffire. On peut ajouter un départ de Mangala et des joueurs en prêt pour recruter un remplaçant pour Fofana, 1 ou 2 buteurs, un arrière droit et peut-être un milieu. En trouvant des bons coups comme l'été dernier plus des prêts ça peut passer.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 12 Fév 26 à 8 h 01

        Oui après moi ce qui me fait peur c'est que des joueurs reçoivent des offres "irrefusables" et le club aussi. Du genre un gros club de PL pour Morton, un gros club pour Moreira, des trucs du genre.

        Et qu'on soit forcé de vendre des joueurs importants et donc de presque tout reconstruire.

        Si on joue la LDC, ça peut être très bon pour nous, économiquement mais aussi comme argument pour garder nos joueurs importants !

        Sinon pour Fofana je suis d'accord avec toi, tout dépend de son retour sur les terrains ces prochaines semaines/mois. Mais c'est toujours difficile de vendre un joueur qui revient à peine de blessure.

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - jeu 12 Fév 26 à 8 h 04

          Si nos recruteurs ont été capables de trouver ces joueurs, on peut penser qu'ils arriveront à en retrouver d'autres avec autant de potentiel. On aimerait un peu de stabilité dans l'effectif, mais avec nos finances en berne ce n'est pas pour nous ! Du moins pas encore.

        2. Avatar
          BadGone91 - jeu 12 Fév 26 à 8 h 28

          Oui après j'espère me tromper, mais c'est déjà très rare d'arriver a former un groupe si fort avec si peu de moyens, mais faire ça en plus deux années de suite... Ça relèverait du miracle.

          Après peut-être que le staff, la direction, sont ultra compétents et vont favoriser nos chances de réussir à trouver des tops joueurs pour pas cher comme l'été dernier !

        3. Avatar
          leroilyon - jeu 12 Fév 26 à 8 h 30

          Mais ca ne change rien c'est le cas depuis toujours.
          Nous sommes constamment sous la menace d'offres irréfutables, même quand on etait champion chaque saison c'était le cas.
          Et Aulas ne se privait jamais de vendre si le chèque etait la peut, importe l'importance du joueur.
          C'est le foot moderne apres faut juste pas faire comme Marseille à changer l'effectif chaque saison..

    3. Avatar
      Cicinho2 - jeu 12 Fév 26 à 8 h 10

      Oh Tyler...

      Signaler

    Derniers commentaires
    d'heure en heure
