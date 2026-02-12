Mercato : l'OL aura besoin de vendre l'été prochain

Ce n'est pas vraiment une surprise. Néanmoins, Matthieu Louis-Jean a confirmé que l'OL devra se séparer de quelques joueurs l'été prochain. Le club a toujours besoin de vendre.

Au mercato d'hiver, l'OL s'était donné le droit d'investir, notamment sur Noah Nartey (7,5 millions d'euros sans les bonus), en gardant une petite enveloppe après l'été 2025. En attendant de connaître le dénouement de la saison 2025-2026, Matthieu Louis-Jean s'est exprimé sur la situation financière du club.

Le directeur technique n'a pas caché que l'Olympique lyonnais était encore sous perfusion. "Nous ne sommes pas complètement guéris. Michael (Gerlinger, le directeur général) pourra vous parler des finances plus que moi, mais oui, je pense qu'il y aura des objectifs de vente. Ils seront ciblés, ce sera à nous de faire l'arbitrage. Je ne peux pas vous dire le montant exact", a-t-il déclaré sur RMC, avant d'évoquer une somme "de 30 millions d'euros, peut-être un peu plus".

La Ligue des champions changerait bien des choses

Il est de toute façon aujourd'hui très difficile d'établir un plan de route certain. Car la prochaine fenêtre des transferts dépendra largement d'une qualification européenne ou non. D'autant plus qu'un ticket pour la Ligue des champions changerait beaucoup de choses.

Actuellement troisièmes de Ligue 1, les Rhodaniens sont en course pour retrouver la course aux grandes oreilles. Ce qui, évidemment, les soulagerait économiquement. Il ne faut pas oublier que l'OL est toujours dans le viseur des instances, en particulier de l'UEFA, avec un cahier des charges à respecter scrupuleusement.