OL : sur le cas Endrick, le corps arbitral "a un rôle à jouer"

Exclu samedi dernier à Nantes, Endrick n’a pas forcément bien vécu le traitement réservé par les joueurs nantais. Un geste d’humeur qui note une vraie marge de progression.

Dimanche soir au Parc OL (20h45), il sera en tribunes et pourtant, il occupera encore l’espace médiatique autour de l’OL. Depuis plus d’un mois, Endrick est au centre de toutes les discussions et contre Nice, la question ne sera pas de savoir s’il retrouvera le chemin des filets en Ligue 1. Le Brésilien est suspendu contre les Aiglons et manquera ce rendez-vous. Toutefois, les observateurs se demanderont comment l’OL va compenser cette absence et il y aura encore beaucoup d’Endrick. Exclu à Nantes, l’attaquant connaitra sa sanction ce mercredi soir et elle pourrait s’annoncer salée. Un coup dur pour le joueur, Paulo Fonseca et le club en général.

"Il va devoir grandir vite sur ce point"

Pour Claude Puel, l’entraîneur niçois, il n’y aura pas besoin de concocter un plan anti-Endrick. À la Beaujoire, Ahmed Kantari s’en est défendu, mais tout a laissé penser au contraire. C’est d’ailleurs ce traitement rugueux qui a fait sortir le Lyonnais de son match. Dès la 1re mi-temps avec une faute d’antijeu puis à l’heure de jeu avec un geste d’humeur suite à une obstruction. La goutte de trop pour le Brésilien et l’occasion pour Mathieu Vernice d’être le premier à exclure le numéro 9 en Ligue 1.

Depuis quatre jours, les voix s’élèvent entre Rhône et Saône pour fustiger les attitudes adverses. Un constat partagé et regretté par nos consultants sur le plateau de 'Tant qu’il y aura des Gones'. "Le seul moyen de l’arrêter, c’est de faire faute, de lui faire mal et de l’intimider. C’est une réaction d’humeur à un traitement qui est aujourd’hui le seul moyen de l’arrêter", a noté Nicolas Puydebois avant qu’Enzo Reale n’appelle Endrick "à grandir vite car il va prendre souvent des cartons autrement."

Un travail du staff lyonnais ?

Porté aux nues depuis son arrivée officielle le 1er janvier dernier, Endrick traverse sa première zone de turbulence à l’OL. Si certains gestes d’humeur sur des passes ratées ou un appel non servi ont déjà attiré l’attention, c’est bien ce tempérament sanguin qui rejaillit depuis quelques matchs. "Un manque de maturité lié à son âge" pour notre ancien gardien champion de France. Cela n’excuse pas le comportement et Paulo Fonseca ainsi que son staff vont avoir un travail à faire là-dessus. Sur les six prochains mois, plus que des buts et des passes décisives, Endrick va devoir en "faire son apprentissage. Il doit savoir qu’il va prendre des coups toute sa carrière car c’est un joueur qui provoque beaucoup." Apprendre à gérer les évènements, ses émotions pour ne pas dégoupiller à chaque intervention.

Le précédent Malick Fofana

Et sur ce point-là, le corps arbitral a un grand rôle à jouer. Pas seulement pour Endrick qui est un joueur lyonnais, mais pour que la Ligue 1 ne soit pas privée de ses talents. Au début de la saison, les alertes concernant le traitement infligé à Malick Fofana avaient été nombreuses, sans que cela ne change les choses. Résultat ? Le Belge a subi un vilain tacle de Doukouré fin octobre et n’est toujours pas revenu sur les terrains… Si Endrick va devoir jouer avec sa tête plus qu’avec son physique, les arbitres "doivent prendre leur rôle à cœur. On sait aujourd’hui qu’Endrick est une cible. On l’a vu face à Lille, face à Nantes. Les arbitres doivent comprendre qu’il va y avoir un plan anti-Endrick et ce plan ne passe que par des fautes grossières et peut-être dangereuses pour lui."

Dans la quête de ses objectifs, l’OL n’espère pas en arriver au scénario du pire. Malheureusement, les prises de conscience des élites françaises ne sont pas légion…