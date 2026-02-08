Kantari après Nantes - OL (0-1) : "Pas de plan anti-Endrick"

Dans la victoire de l’OL à Nantes, l’exclusion d’Endrick a logiquement fait parler. Ahmed Kantari a eu une grille de lecture logiquement différente de celle de Paulo Fonseca.
Quand l’homme de la soirée se retrouve être l’arbitre central, ce n’est jamais vraiment bon signe. Samedi soir, c’est pourtant bien ce qu’il s’est passé à la Beaujoire avec la prestation de Mathieu Vernice au centre des discussions. L’arbitre a brillé pour ses décisions incompréhensibles dans un camp comme dans l’autre. Mais le clou du spectacle restera l’exclusion d’Endrick à la 61e minute, suite à un coup de sang du Brésilien après une obstruction de Dehmaine Tabibou. Une action qui a donné lieu à une certaine confusion, mais qui s’est finie par la sortie prématurée du numéro 9 lyonnais pour un jaune et du Nantais sur civière.
"C'est mon joueur qui sort blessé !"
Après la victoire rhodanienne, Paulo Fonseca a fustigé les comportements de certains adversaires depuis plusieurs matchs, appelant les arbitres à un peu plus protéger Endrick. Dans le camp d’en face, le discours était logiquement différent. "Endrick n’est pas assez protégé ? Alors que c’est mon joueur qui sort blessé ! J’aurais préféré que mon joueur ne sorte pas blessé et qu’il puisse subir des petites fautes plutôt que le contraire", a déclaré Ahmed Kantari. L’entraîneur nantais assure qu’il "n’y a pas eu de plan anti-Endrick, mais forcément quand il y a des joueurs de cette qualité, on se charge de les bloquer".
Tu te charges de les bloquer en mettant des tampons ?
C'est du football ça ?
Premier coup d'arrêt pour Endrick. Premier pseudo-couac. C'est un passage obligé dans son apprentissage. Je rappelle qu'il a juste 19 ans.
La L1, c'est dur.
La L1, c'est vicieux.
La L1, ça rigole pas.
Maintenant, à lui de voir comment il réadapte son foot, réadapte son jeu et son énergie, son envie, son mental. Ça doit le faire grandir. On va voir maintenant de quel bois il est vraiment fait.
Il y avait un plan, clairement.
Pour son retour au boulodrome avec les c.tins medina et balerdi... il devra se servir de ca.
C'est formateur pour lui , mais les artistes du ballon ne sont hélas pas protégés et ne le seront jamais , tant qu'on aura des arbitres incompétents en ligue 1 .
S'en prendre à Nantes ou Kantari serait une erreur. Le problème se situe ailleurs. Déjà au niveau de l'arbitrage, qui perd sérieusement en psychologie. Vernice aurait dû avertir Abline à la 10e. Le message d'abline était très clair. Celui de l'arbitre aurait dû l'être aussi.
Également, le problème est un manque d'expérience chez nous. Cibler un joueur et mettre des coups a toujours fait partie du jeu. Dans ces cas là, ce n'est pas au joueur victime de répondre, car il va se faire flinguer par l'arbitre. C'est aux autres de faire ce travail. Ceux qui savent faire. Les milieux défensifs. Les attaquants ne savent pas mettre le petit coup qui va bien. Les milieux eux, sauront. C'est comme ça que ça marche. En Italie, c'était réglé comme du papier à musique. Touche à Kaka, tu vas sentir le souffle chaud de Gattuso ou Ambrosini dans ta nuque. Et ailleurs...
Il faut aussi se servir de cet évènement pour grandir sportivement, si on veut viser plus haut. D'autant plus qu'on a un problème avec les cartons rouges.
Et puis, en réponse à ceux qui veulent qui joueur agresseur soit suspendu autant qu'un joueur blessé, on voit avec Endrick l'absurdité que ce se serait. Si tabibou est blessé plusieurs mois, et c'est possible, Endrick peut retourner au réal. Alors que Endrick n'a pas voulu blesser Tabibou. Il a juste voulu mettre un petit coup de pied ou faire une balayette, sur un geste d'énervement. Et ça s'est mal goupillé. Il faudrait qu'il prenne 2 3 mois si Tabibou est blessé 2 3 mois ?
Et dans le cas de Fofana, 2 matchs de suspension et c'est bon, affaire réglée ?
Ce n'est pas Kanthari qui met un deal sur Endrick , ça pourrait lui valoir un retrait a vie si un de ses joueurs venait à parler, simplement que son défenseur en face de lui ne veut pas se mettre minable , tu passes une fois mais pas deux.
Les arbitres aimeraient que toutes leurs rencontres soient un jeu d'enfants de cœur, c'est pas le cas et c'est a lui d'agir au premier acte d'anti jeu , donc sa responsabilité est engagée, Endrick ou pas, talent ou pas.......