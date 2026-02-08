Kantari après Nantes - OL (0-1) : "Pas de plan anti-Endrick"

Dans la victoire de l’OL à Nantes, l’exclusion d’Endrick a logiquement fait parler. Ahmed Kantari a eu une grille de lecture logiquement différente de celle de Paulo Fonseca.

Quand l’homme de la soirée se retrouve être l’arbitre central, ce n’est jamais vraiment bon signe. Samedi soir, c’est pourtant bien ce qu’il s’est passé à la Beaujoire avec la prestation de Mathieu Vernice au centre des discussions. L’arbitre a brillé pour ses décisions incompréhensibles dans un camp comme dans l’autre. Mais le clou du spectacle restera l’exclusion d’Endrick à la 61e minute, suite à un coup de sang du Brésilien après une obstruction de Dehmaine Tabibou. Une action qui a donné lieu à une certaine confusion, mais qui s’est finie par la sortie prématurée du numéro 9 lyonnais pour un jaune et du Nantais sur civière.

"C'est mon joueur qui sort blessé !"

Après la victoire rhodanienne, Paulo Fonseca a fustigé les comportements de certains adversaires depuis plusieurs matchs, appelant les arbitres à un peu plus protéger Endrick. Dans le camp d’en face, le discours était logiquement différent. "Endrick n’est pas assez protégé ? Alors que c’est mon joueur qui sort blessé ! J’aurais préféré que mon joueur ne sorte pas blessé et qu’il puisse subir des petites fautes plutôt que le contraire", a déclaré Ahmed Kantari. L’entraîneur nantais assure qu’il "n’y a pas eu de plan anti-Endrick, mais forcément quand il y a des joueurs de cette qualité, on se charge de les bloquer".