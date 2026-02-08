Actualités
Mata (OL) : "Avec cette mentalité, on peut faire quelque chose"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Une nouvelle fois en infériorité numérique, l’OL a dû puiser dans ses ressources à Nantes. Clinton Mata savoure ce moment propice aux Lyonnais.

    Ils aiment se mettre des défis. Dans la passe actuelle et avec des physiques chancelants, les joueurs de l’OL ont trouvé le moyen de jouer près de la moitié de la rencontre à Nantes en infériorité numérique. Sur un geste d’humeur d’Endrick, la formation lyonnaise a donc évolué à dix à partir de l’heure de jeu à la Beaujoire. En temps normal, cela aurait dû enrayer la machine, comme cela avait été visible sur la première partie de saison.

    Mais, fort de onze succès consécutifs, l’OL a tenu bon pour garder son but d’avance, inscrit par Pavel Sulc à la 25e minute. "C’est surtout l’aspect mental qui joue dans ces moments. Quand on voit que l’adversaire pousse et qu’on est à dix, on se regarde tous et on sait que si on lâche, c’est la déroute. Donc il fallait casser le jeu, gagner des fautes, a déclaré Clinton Mata après la rencontre. C’est aussi l’expérience et la maturité et en début de saison, on n’aurait peut-être pas gagné le match."

    "Le podium ? On reste ambitieux"

    Pourtant, en Loire-Atlantique, la série se prolonge bien avec un douzième succès de suite toutes compétitions confondues et une pression mise sur l’OM. Sur le podium, l’OL peut regarder l’avenir avec ambition. Tout n’est pas parfait dans ce beau scénario que vivent les Lyonnais depuis deux mois. Mais "il y a eu un grand OL qui a tout donné et a mis ses tripes sur le terrain. Avec cette mentalité, on peut faire quelque chose", a poursuivi l’Angolais. N’ayant "pas laissé passer (sa) chance au classement", le club lyonnais "reste ambitieux et on kiffe le plus possible. On est très heureux après ces victoires, avec nos supporters et le staff."

    Avec Gwendal Chabas à Nantes.

    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - dim 8 Fév 26 à 9 h 56

      Avant on se plaignait de rater à chaque fois les opportunités de se placer au classement , maintenant on ne les rate plus !
      Question de tripes , d'envie , de collectif soudé , de mecs qui se battent !
      Je préfère des joueurs qui ont du caractère comme Endrick , que des joueurs passifs qui se laissent marcher dessus .

      Signaler

    derniers commentaires
