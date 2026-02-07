L'OL termine son marathon par une courte victoire à Nantes (0-1), la 12e de suite. Endrick a passé une sale soirée, avant d'être exclu à l'heure de jeu.
De notre envoyé spécial à Nantes
Plus d'informations à suivre...
Plus d'informations à suivre...
Une victoire dans la douleur et pas "jolie jolie", mais précieuse pour le classement, à 10 contre 11.
J'allais le dire. Un big up pour Sulc, comme d'hab notre meilleur joueur.
Nous avons failli ! Nous n'avons pas fait notre travail habituel : relancer !
Espérons la présence d'endrick au pays des sardines
Le milieu de terrain n'a pas été énorme.
On va pouvoir parler d'Endrick dans TKYDG...
De mieux en mieux
C'était dur et moche....Mais ils ont tenu !
Et merci aux canaris qui aidaient nos joueurs fatigue à se relever!
😊
J'ai rien vu ni suivi ce soir mais les 3 points sont la, chapeau
Bravo ! Savourons cette victoire. Malgré tout, l’équipe est méritante. Chacun s’est battu comme un mort de faim. Sauf Endrick qui a été décevant et qui doit se réveiller à la réalité de ce qu’est la L1
Nantes s'en tire bien, il conserve sa place !