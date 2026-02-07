Actualités
Maitland-Niles (OL) devant Abline (Nantes) (Photo by Damien Meyer / AFP)

Endrick expulsé à Nantes, l'OL arrache la victoire et monte provisoirement sur le podium (0-1)

  • par Gwendal Chabas
  • 11 Commentaires

    • L'OL termine son marathon par une courte victoire à Nantes (0-1), la 12e de suite. Endrick a passé une sale soirée, avant d'être exclu à l'heure de jeu.

    De notre envoyé spécial à Nantes

    Plus d'informations à suivre...

    à lire également
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Nantes - OL : Noah Nartey préféré à Khalis Merah
    11 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - sam 7 Fév 26 à 23 h 04

      Une victoire dans la douleur et pas "jolie jolie", mais précieuse pour le classement, à 10 contre 11.

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 7 Fév 26 à 23 h 06

        J'allais le dire. Un big up pour Sulc, comme d'hab notre meilleur joueur.

        Signaler
    2. OL-91
      OL-91 - sam 7 Fév 26 à 23 h 06

      Nous avons failli ! Nous n'avons pas fait notre travail habituel : relancer !

      Signaler
    3. j.f.ol
      j.f.ol - sam 7 Fév 26 à 23 h 07

      Espérons la présence d'endrick au pays des sardines

      Signaler
    4. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - sam 7 Fév 26 à 23 h 08

      Le milieu de terrain n'a pas été énorme.

      Signaler
    5. Groot
      Groot - sam 7 Fév 26 à 23 h 08

      On va pouvoir parler d'Endrick dans TKYDG...
      De mieux en mieux

      Signaler
    6. Avatar
      olgoneforever - sam 7 Fév 26 à 23 h 08

      C'était dur et moche....Mais ils ont tenu !
      Et merci aux canaris qui aidaient nos joueurs fatigue à se relever!

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - sam 7 Fév 26 à 23 h 10

        😊

        Signaler
    7. j.f.ol
      j.f.ol - sam 7 Fév 26 à 23 h 08

      J'ai rien vu ni suivi ce soir mais les 3 points sont la, chapeau

      Signaler
    8. Valbranque
      Valbranque - sam 7 Fév 26 à 23 h 09

      Bravo ! Savourons cette victoire. Malgré tout, l’équipe est méritante. Chacun s’est battu comme un mort de faim. Sauf Endrick qui a été décevant et qui doit se réveiller à la réalité de ce qu’est la L1

      Signaler
    9. OL-91
      OL-91 - sam 7 Fév 26 à 23 h 09

      Nantes s'en tire bien, il conserve sa place !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Endrick expulsé à Nantes, l'OL arrache la victoire et monte provisoirement sur le podium (0-1) 23:04
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Nantes - OL : Noah Nartey préféré à Khalis Merah 20:06
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : fin de série pour la réserve sur la Côte d'Azur 17:35
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    L'OL se méfie des contres nantais 16:50
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca admiratif du travail des scouts lyonnais 16:00
    Ligue 1 : l'OL peut-il mettre la pression sur l'OM ? 15:10
    Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
    Nantes : un groupe presque au complet face à l'OL 14:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Ligue 1 : Šulc (OL) remporte le prix du but du mois de janvier 13:30
    L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
    Face au FC Nantes, l'historique récent plaide pour l'OL 12:40
    Des supporters devant le Parc OL
    OL Lyonnes - Saint-Étienne : plus de 6 500 billets écoulés 11:50
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    Nantes - OL : Maitland-Niles, Tessmann et Moreira attendus dans le 11 11:00
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Wolfsburg ou la Juventus le 2 avril (21h) 10:10
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve vise un 3e succès consécutif 09:25
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    À Nantes, l'OL s'en sortira aussi grâce à sa défense 08:40
    Nantes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    Mercato : Tessmann "a tout donné" pour pouvoir être à l’OL 07:30
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes prête Bekhaled au Servette FC 06/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut