Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
Tiago Goncalves, attaquant de la réserve de l’OL. Ici contre Saint-Priest en U17 (crédit : David Hernandez)

OL Académie : fin de série pour la réserve sur la Côte d'Azur

  • par Gwendal Chabas

    • Après six matchs sans défaite, dont deux victoires dernièrement, la réserve de l'OL a perdu. Le FC Riviera a exploité la moindre faille des Lyonnais (2-0).

    Elle n'avait plus perdu en championnat depuis le 8 novembre 2025. Portée par une belle dynamique, la réserve de l'OL venait d'enchaîner six affiches consécutives sans la moindre défaite. Trois nuls et trois victoires qui lui ont permis de remonter au classement avant la 15e journée de National 3.

    Gueïda Fofana et ses troupes se déplaçaient à Saint-Jean-Cap-Ferrat ce samedi, avec l'intention de poursuivre cette série. Ils étaient en plus en confiance avec les deux succès contre Lyon-La Duchère (2-3) et Seyssinet (3-1). Mais face au FC Riviera, ils devaient faire sans Enzo Molebe, qui retrouvait des couleurs avec deux doublés de suite.

    Est-ce cette absence qui a pesé dans la rencontre ? Possible, en tout cas les Lyonnais n'ont jamais réussi à concrétiser les rares opportunités obtenues. Elles se comptent sur les doigts d'une main, mais auraient pu/dû leur permettre de prendre l'avantage.

    L'OL rate sa chance, pas le FC Riviera

    Nehemie Lurika a notamment loupé une grosse occasion après avoir trop tergiversé (30e), puis Bryan Meyo n'a pas profité de la mauvaise sortie du gardien (39e). En seconde période, les Gones ont vu Billy-Paul Mavudia puis Boubakar Diarra manquer de peu d'ouvrir la marque. Ce dernier a même touché le poteau. Leur chance était passée. Derrière, les Azuréens convertissaient une première situation (1-0, 73e), avant que Prince Mbatshi ne provoque un penalty (92e). Son adversaire ne se faisait pas prier et transformait la sentence (2-0).

    Le groupe Pro 2 reste donc dans le ventre mou, avec 20 unités. Il rate un possible rapprochement avec le haut du tableau. Prochain rendez-vous le 15 février, à domicile, contre les Corses de Gallia Club Lucciana.

