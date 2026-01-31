Coupe Gambardella : l'OL file en 8es après un match maîtrisé

Opposés à une formation de Régional 1 en Coupe Gambardella, les U18 de l'OL ont fait le travail dans le premier quart d'heure. Ils ont ensuite géré pour se qualifier en 8es de finale (1-4).

La route se poursuit pour les U18 de l'OL en Coupe Gambardella. Après le Racing Besançon (0-6) et Annecy (0-4), ils ont passé un nouveau tour ce samedi en début de soirée. Comme en 64es et en 32es de finale, les joueurs de Florent Balmont défiaient, à l'extérieur, une formation de Régional 1. Favoris sur le papier contre Hyères, puisqu'ils évoluent une division au-dessus, ils ont fait respecter ce statut.

Même sans Rémi Himbert, Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez, tous avec les professionnels, les Gones ont attaqué très fort la rencontre. Leur domination a été récompensée grâce aux réalisations de Melvin Otobo et de Mathieu Hoareau lors du premier quart d'heure.

À la 11e minute, le défenseur a profité d'un corner mal repoussé pour ouvrir la marque. Puis l'attaquant a parfaitement exploité une perte de balle adverse à la 14e. Une entame en fanfare, avant que la pression ne retombe quelque peu sur les cages hyéroises. Sans être trop menacés, les Lyonnais s'appliquaient à gérer cette avance.

Doublé de Mathieu Hoareau

Ils ont même fait mieux que cela en prenant définitivement le large après la pause. Servi en profondeur, Ajdin Muminovic adressait un caviar à Mathieu Hoareau, qui poussait le ballon dans la cage vide (0-3, 55e). Idéal au retour des vestiaires, Florent Balmont en profitant pour donner du temps de jeu à tous les remplaçants. L'un d'eux fut d'ailleurs décisif, Hocine Boulegroun offrant le quatrième but au capitaine Billy-Paul Mavudia (73e). La réduction de l'écart adverse en fin de partie n'y changeait pas grand-chose (1-4, 88e).

L'OL U18 n'est donc pas tombé dans le piège varois, et sera au rendez-vous des 8es de finale. Il rejoint le PSG, l'Olympique Rovenain et Nice, également qualifiés. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 5 février, pour un match prévu le week-end du 7-8 mars. En attendant, retour du championnat le 8 février pour ce groupe qui ira à Troyes. Avec l'objectif de renouer avec la victoire et de conserver la deuxième place devant Metz, toujours à l'affût.

Le 11 de l'OL : Iwosso - Alioui, Moulot, Otobo, Garcia - Mavudia (C), Duclieu, Doganay - Hoareau, Muminovic, Nechab