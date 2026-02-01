Actualités
Endrick buteur lors de Metz - OL
Endrick buteur lors de Metz – OL (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Avec le nul de l’OM, l’OL a une occasion rêvée en Ligue 1

  • par David Hernandez

    • À un mois du déplacement à Marseille, l’OL peut revenir sur les talons de l’OM, ce dimanche (15h). Si le goal-average est contre les Lyonnais, ils peuvent se positionner à hauteur des Marseillais avec 39 points.

    Depuis plus d’un mois, toutes les planètes semblent alignées. À tel point que les observateurs et les supporters se demandent bien quand ce rêve prendra fin après avoir traversé de nombreux cauchemars ces derniers mois. Comme l’a si bien dit Matthieu Louis-Jean, l’OL prend ce qu’il y a à prendre depuis neuf rencontres et à chaque fois, ce fut trois points ou des qualifications en coupe. Un sans-faute qui pourrait pousser à l’euphorie, à des rêves de grandeur. Le club a assez mangé son pain noir pour ne pas faire cette erreur, mais cela n’empêche pas d’être ambitieux.

    Il n’est pas question de course au titre, de sacre en Coupe de France ou en Ligue Europa, mais comme le dirait notre consultant Nicolas Puydebois, l’appétit vient en mangeant. Les mets lyonnais sont plutôt exquis en 2026 et tout un club "aimerait que la série s’étire au maximum". Il faudra pour cela passer l’obstacle que représente Lille, ce dimanche (15h). Malgré la victoire à l’arrachée en Ligue Europa jeudi, les Dogues sont mal en point en championnat. À quatre longueurs de l’OL, les joueurs de Bruno Genesio pourraient bien se retrouver distancés de la course à la Ligue des champions.

    Mettre la pression à un mois du choc des Olympiques

    C’est bien l’objectif qu’auront les coéquipiers d’Endrick au moment de rentrer dans un stade comble et acquis à leur cause. Les Lyonnais ont beau dire qu’ils prennent "match après match" et qu’ils se "concentrent avant tout sur ce qu’on peut faire pour gagner", ils ne sont pas dupes pour autant. Ce rendez-vous de la 20e journée de Ligue 1 est un virage important à gérer pour le reste de la saison. En plus de repousser le LOSC à sept longueurs et Rennes, battu à Monaco, à huit, une victoire au Parc OL ouvrirait encore plus d’espoirs sur le haut du tableau. Lens et le PSG semblent hors de portée pour le moment, ce qui n’est clairement pas le cas de l’OM.

    Dans une mini-crise après l’élimination en Coupe d’Europe, le club phocéen a perdu deux points en route samedi face au Paris FC (2-2). En menant 2-0 à dix minutes de la fin, les Marseillais peuvent clairement avoir des regrets et l’OL une occasion en or. Creuser l’écart sur ses poursuivants et rattraper l’OM avec 39 points également. "Je regarde toujours le classement. Sauf que le championnat est très compétitif. S'imposer, c'est difficile", a rappelé Paulo Fonseca. Mais avec un choc des Olympiques le 1er mars prochain, revenir à égalité trois journées avant serait encore un peu plus bon pour le moral.

