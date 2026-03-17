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Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta) (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Ligue Europa : les 3 absents du Celta face à l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Jeudi, le Celta de Vigo se présentera à Décines pour le 8e de finale retour face à l'OL (18h45). Avec trois joueurs en moins, des titulaires réguliers.

    Nous saurons mercredi si l'OL peut récupérer un ou deux éléments offensifs avant d'affronter le Celta de Vigo jeudi (18h45). Ce sera sans doute déterminant pour passer ce 8e de finale, car l'attaque est aujourd'hui un secteur plus que décimé chez les Lyonnais. Du côté espagnol, il manquera aussi certaines armes, et pas des moindres. Trois footballeurs seront absents à Décines.

    Sans Iglesias, l'attaque du Celta affaiblie ?

    Exclu à l'aller (1-1), Borja Iglesias, avant-centre capital dans le jeu prôné par Claudio Giraldez, sera logiquement suspendu. Tout comme le défenseur Oscar Mingueza, qui a écopé d'un carton jaune en début de deuxième période. Celui de trop, car il le condamne à manquer ce match.

    Deux titulaires au Balaídos en moins, c'est à prendre pour les Rhodaniens. On ajoutera à la liste Miguel Roman, milieu de terrain aux 20 titularisations cette saison (en 41 rencontres de son équipe). Ce dernier s'est fracturé le métatarse à l'entraînement avant la confrontation du 12 mars. Ce ne sont pas encore les neuf absents de l'OL au Havre ce week-end, mais cela pourrait peser dans la balance en vue de la qualification.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Olreal - mar 17 Mar 26 à 14 h 49

      Quand on prend notre 11 titulaire au mieux il nous manque 3 joueurs
      Niles a droite
      Moreira / Fofana
      Sulc derrière l’attaquant Endrick
      Donc on est totalement a égalité sur les absents.
      Par rapport au match aller il nous manque personne ( peut être même des revenants )
      Eux il leur en manque 2 qui étaient titulaires.

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