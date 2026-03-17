Ligue Europa : les 3 absents du Celta face à l'OL

Jeudi, le Celta de Vigo se présentera à Décines pour le 8e de finale retour face à l'OL (18h45). Avec trois joueurs en moins, des titulaires réguliers.

Nous saurons mercredi si l'OL peut récupérer un ou deux éléments offensifs avant d'affronter le Celta de Vigo jeudi (18h45). Ce sera sans doute déterminant pour passer ce 8e de finale, car l'attaque est aujourd'hui un secteur plus que décimé chez les Lyonnais. Du côté espagnol, il manquera aussi certaines armes, et pas des moindres. Trois footballeurs seront absents à Décines.

Sans Iglesias, l'attaque du Celta affaiblie ?

Exclu à l'aller (1-1), Borja Iglesias, avant-centre capital dans le jeu prôné par Claudio Giraldez, sera logiquement suspendu. Tout comme le défenseur Oscar Mingueza, qui a écopé d'un carton jaune en début de deuxième période. Celui de trop, car il le condamne à manquer ce match.

Deux titulaires au Balaídos en moins, c'est à prendre pour les Rhodaniens. On ajoutera à la liste Miguel Roman, milieu de terrain aux 20 titularisations cette saison (en 41 rencontres de son équipe). Ce dernier s'est fracturé le métatarse à l'entraînement avant la confrontation du 12 mars. Ce ne sont pas encore les neuf absents de l'OL au Havre ce week-end, mais cela pourrait peser dans la balance en vue de la qualification.