Borja Iglesias exclu lors de Celta - OL
Borja Iglesias exclu lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Au Parc OL, le Celta devra faire sans Iglesias ni Mingueza

  • par David Hernandez

    • Menant au score jusqu’à six minutes de la fin, le Celta de Vigo a craqué au pire des moments contre l’OL. Le club galicien est toujours en vie dans ce huitième, mais devra faire sans deux joueurs cadres jeudi prochain.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    En préparant sa rencontre à Vigo, l’OL s’attendait à un tout autre visage du Celta. Si l’on pouvait penser que la formation galicienne allait imprimer un pressing intense sur le début de match, ce fut tout le contraire. Les coéquipiers d’Iago Aspas ont fait le choix d’attendre les Lyonnais et de procéder en contre. Cela a bien marché avec l’ouverture du score de Rueda (26e) avant que Borja Iglesias ne manque de peu de faire le break, sans une intervention de Dominik Greif. Le profil de l’attaquant espagnol a permis au Celta d’allonger, mais la stratégie a pris du plomb dans l’aile à la 57e minute. Déjà averti en première mi-temps, Iglesias a pris un deuxième avertissement pour avoir joué des mains et des coudes sur le visage de Clinton Mata. Double jaune et donc un carton rouge qui lui fera rater le huitième retour à Décines, jeudi prochain (18h45).

    Mata et Morton n'ont pas vu jaune

    Une bonne nouvelle pour l’OL qui voit une menace défensive en moins. Mais Borja Iglesias ne sera pas le seul cadre sur lequel Claudio Giraldez ne pourra pas compter pour cause de suspension. Particulièrement bougé par Steeve Kango, Oscar Mingueza a écopé d’un jaune à la 48e pour une faute d’antijeu sur Endrick qui partait en contre. Une intervention qui fera manquer le déplacement au Parc OL au défenseur espagnol pour une succession d’avertissements. À l’OL, Clinton Mata et Tyler Morton étaient également sous la menace, mais ont réussi à passer entre les gouttes.

