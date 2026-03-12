Actualités
Depuis 2004, l’OL n’a jamais perdu un huitième de finale aller à l’extérieur

  • par Elohan Latta

    • À Vigo ce jeudi (21h), l'OL espère continuer sa série d'invincibilité en huitième de finale aller à l'extérieur lancée en 2004.

    Cela fait maintenant 22 ans que ça dure. Ce jeudi soir (21h), les coéquipiers de Corentin Tolisso se rendront sur la pelouse du Celta pour disputer leur huitième de finale aller de la Ligue Europa. Un statut de la compétition que les Lyonnais connaissent bien puisqu’ils y ont participé à cinq reprises depuis 2014. Mais pour ce huitième de finale à l’extérieur, les hommes de Paulo Fonseca espèrent continuer la dynamique qui dure depuis 2004. En effet, depuis cette année-là, l’OL n’a jamais perdu un huitième de finale aller à l’extérieur en coupe d’Europe (6 victoires, 1 match nul).

    Une belle série en Ligue des Champions

    C’est d’abord en Ligue des Champions que cette belle série a débuté. Le 25 février 2004, sur la pelouse du stade Anoeta de la Real Sociedad, les hommes de Paul Le Guen s’étaient imposés 1-0 grâce à un but contre son camp du joueur basque Gabriel Schürrer à la 18e minute. Un an plus tard, ils avaient récidivé, cette fois en Allemagne. Opposés au Werder Brême, l’OL avait décroché un joli succès 3-0 grâce à des réalisations de Florent Malouda (24e), Michael Essien (32e) et Sylvain Wiltord (77e).

    Le 21 février 2006, pour son retour sur la pelouse du PSV après l’épisode du fameux "penalty sur Nilmar" l’année précédente, l’Olympique lyonnais, sûrement revanchard, avait surpris les Néerlandais sur leur terrain grâce à un but de Juninho à la 65e (1-0). Un an jour pour jour après ce match, les joueurs de la tunique rouge et bleu avaient résisté à l’AS Roma dans le Stadio Olimpico (0-0). Mais ils avaient ensuite sombré au match retour devant l’équipe de Francesco Totti (0-2).

    Trois succès consécutifs en Ligue Europa

    En Ligue Europa, les Rhodaniens sont sur un sans-faute avec trois victoires lors de leurs trois derniers huitièmes de finale aller joués loin de Décines. Parfois même très loin de l’agglomération lyonnaise, puisqu’ils ont inscrit le premier succès de cette série en Russie, dans le grand froid de Moscou. Face au CSKA, et sous -10 degrés, les Lyonnais s’en étaient remis à Marcelo pour remporter le match (1-0, 68e). Quatre ans plus tard, c’est en terre portugaise qu’ils ont de nouveau connu le succès. À Porto, les coéquipiers d’Anthony Lopes avaient ramené un précieux succès. Après une belle action collective, Lucas Paquetá avait trouvé la faille pour permettre à son club de s’imposer sur la plus petite des marges (1-0).

    Enfin, l’année dernière, c’est en Roumanie que les Lyonnais ont réussi pareille performance, en s’imposant 3-1 face au Steaua Bucarest grâce à des réalisations de Tagliafico (30e) et un doublé de Malick Fofana (86e et 89e). En Galice ce jeudi soir, l’objectif d’invincibilité restera toujours intact. Même si Paulo Fonseca devra encore bricoler pour aligner un onze compétitif au stade Balaídos…

