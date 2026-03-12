Actualités
Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
Moussa Niakhaté en discussion avec l’arbitre lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Contre le Celta, l’OL ne veut pas égaler sa mauvaise série de l’automne

  par Elohan Latta

    • Avec quatre matchs consécutifs sans succès, l’OL n’est plus qu’à une rencontre d’imiter son plus mauvaise passage de la saison. 

    Ne pas revivre ces moments-là. Opposé au Celta ce jeudi (21h), l’OL le sait : il doit réagir. Amorphes lors de la dernière rencontre face au Paris FC dimanche dernier, les Lyonnais n’ont pas réussi à briser leur série de trois matchs consécutifs sans victoire (1-1). Pire encore, ils en ont ajouté en quatrième. S’il ne s’impose pas au stade Balaídos pour son huitième de finale aller de Ligue Europa, l’OL se rappellera de mauvais souvenirs. En effet, la formation rhodanienne égalera sa pire série de la saison avec cinq matchs consécutifs sans victoire. Une disette qu’ils ont connue entre octobre et novembre dernier. 

    Des matchs entachés par l’indiscipline lyonnaise

    Durant cette période, les coéquipiers d'Afonso Moreira s'étaient inclinés à deux reprises. D’abord en Espagne du côté du Betis pour la quatrième journée de la Ligue Europa (2-0). Puis cruellement quelques trois jours plus tard, face au PSG dans les derniers instants de la rencontre (2-3). Entre-temps, les Lyonnais n’avaient pas réussi à se défaire du Paris FC (3-3), de Brest (0-0). Des confrontations qui avaient été marqués au fer rouge par les exclusions d’Abner et d’Hans Hateboer. Enfin, ils n'avaient également pas pu venir à bout d'Auxerre (0-0).

    Au stade Balaídos ce jeudi, les Lyonnais devront essayer de virer vers un nouveau cap pour relancer une dynamique positive. Avec un match aller à l’extérieur, les Rhodaniens se doivent de faire une première bonne impression. Une semaine plus tard, c'est dans un Parc OL sûrement chauffé à blanc qu'ils tenteront de décrocher leur ticket pour les quarts de finale.

