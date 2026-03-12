Actualités
Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa
Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Le Celta condamne l’attaque qui a visé des supporters de l’OL

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • Par la voie d’un communiqué, le Celta a condamné l’agression de ses supporters sur ceux de l’OL survenue mercredi soir.

    Le calme après la tempête. Il était un peu plus de 23h30 mercredi soir lorsque des supporters galiciens ont pris à partie des supporters lyonnais. En déplacement en Espagne pour le huitième de finale aller de Ligue Europa entre le Celta et l’OL, ces derniers s’étaient regroupés dans un bar du centre-ville lorsqu’un groupe d’ultras espagnols les a agressés. Touchée par ces évènements, la direction du Celta a livré un communiqué, ce jeudi midi, pour condamner cette action isolée.

    "La violence ne fait pas partie de l’identité du celtisme"

    Paru à 12h20 sur le réseau social X, on peut y lire ceci : "Le Real Club Celta incarne, défend et promeut des valeurs que tous ses supporters connaissent et partagent, car elles émanent véritablement d’eux. La violence, sous toutes ses formes, ne fait pas partie de l’identité ni des valeurs du celtisme. Par conséquent, le club condamne fermement tout type d’acte violent, comme celui qui s’est produit hier soir dans une rue du centre-ville contre des supporters de l’Olympique lyonnais.

    Le Celta prendra les mesures nécessaires pour empêcher ce type de supporters violents, qui ne représentent en aucun cas le celtisme, d’occuper une place dans le stade Abanca Balaídos, un lieu où seule la rivalité sportive fondée sur la tolérance et le respect a sa place. Le club espère et souhaite que le match de ce soir et le match retour à Lyon se déroulent sans autre incident et soient exclusivement ce qu’ils devraient être : un défi sportif passionnant pour atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa."

    Ce jeudi, ils seront 600 supporters lyonnais présents dans le parcage visiteurs du stade Balaídos. Mais ces incidents pourraient bien avoir une incidence sur une sécurité renforcée sur le match retour où près de 3000 Galiciens sont attendus à Décines.

    2 commentaires
    1. Avatar
      Mopi do Brasil - jeu 12 Mar 26 à 15 h 25

      Que l'UEFA et la préfecture interdisent leur déplacement à Lyon ! Cela les aidera à faire le ménage au sein de leurs ultras.

      Signaler
    2. Avatar
      Dark phalus - jeu 12 Mar 26 à 15 h 43

      Probablement l'action des CELTARRAS, les ultras majoritaires au Celta qui sont des antisémite-antifas notoirement connus. Aucune surprise qu'ils agressent plus nombreux, armés et cagoulés, c'est la marque de fabrique de l'extrême gauche... Ils n'ont pas réussi à tuer cette fois, mais leurs barres de fer montraient qu'ils étaient là pour ça.
      On a les mêmes merdes en France et notamment à Lyon, cf le lynchage de Quentin.

      Signaler

