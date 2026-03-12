Par la voie d’un communiqué, le Celta a condamné l’agression de ses supporters sur ceux de l’OL survenue mercredi soir.

Le calme après la tempête. Il était un peu plus de 23h30 mercredi soir lorsque des supporters galiciens ont pris à partie des supporters lyonnais. En déplacement en Espagne pour le huitième de finale aller de Ligue Europa entre le Celta et l’OL, ces derniers s’étaient regroupés dans un bar du centre-ville lorsqu’un groupe d’ultras espagnols les a agressés. Touchée par ces évènements, la direction du Celta a livré un communiqué, ce jeudi midi, pour condamner cette action isolée.

"La violence ne fait pas partie de l’identité du celtisme"

Paru à 12h20 sur le réseau social X, on peut y lire ceci : "Le Real Club Celta incarne, défend et promeut des valeurs que tous ses supporters connaissent et partagent, car elles émanent véritablement d’eux. La violence, sous toutes ses formes, ne fait pas partie de l’identité ni des valeurs du celtisme. Par conséquent, le club condamne fermement tout type d’acte violent, comme celui qui s’est produit hier soir dans une rue du centre-ville contre des supporters de l’Olympique lyonnais.

Le Celta prendra les mesures nécessaires pour empêcher ce type de supporters violents, qui ne représentent en aucun cas le celtisme, d’occuper une place dans le stade Abanca Balaídos, un lieu où seule la rivalité sportive fondée sur la tolérance et le respect a sa place. Le club espère et souhaite que le match de ce soir et le match retour à Lyon se déroulent sans autre incident et soient exclusivement ce qu’ils devraient être : un défi sportif passionnant pour atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa."

Ce jeudi, ils seront 600 supporters lyonnais présents dans le parcage visiteurs du stade Balaídos. Mais ces incidents pourraient bien avoir une incidence sur une sécurité renforcée sur le match retour où près de 3000 Galiciens sont attendus à Décines.