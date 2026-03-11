Celta - OL : sans surprise, Fofana n'est pas dans le groupe

Ayant participé à la séance d'entraînement ce mercredi matin, Malick Fofana n'a toutefois pas pris la direction de Vigo. L'ailier belge est resté à Lyon et va continuer sa reprise en vue d'un retour dans les prochaines semaines.

De notre envoyé spécial à Vigo.

Depuis le début de la semaine, le club a choisi de mettre en lumière les blessés des dernières semaines pour donner un peu de baume au cœur aux supporters. La vidéo du retour à l'entraînement collectif de Malick Fofana lundi a fait son petit effet. Sa présence à la dernière séance avant Celta - OL ce mercredi matin aussi. Certains en arrivaient à espérer que le Belge fasse le voyage jusqu'à Vigo, mais ce n'est clairement pas ce qui est prévu par le staff lyonnais. Comme l'a annoncé Paulo Fonseca avant et après le Paris FC, Fofana va effectuer une reprise en douceur et par étapes pour ne pas rechuter. Ce mercredi, à 16h, l'ailier n'a donc pas suivi ses coéquipiers à l'aéroport Saint-Exupéry pour mettre les voiles vers l'Espagne.

De Carvalho et Gonçalves reviennent

Pour ce huitième de finale aller de Ligue Europa, Fonseca ne récupère aucun blessé et perd même des joueurs par rapport au Paris FC. Non-qualifiés, Hans Hateboer et Rachid Ghezzal quittent un groupe qui se retrouve démuni défensivement et offensivement. Le jeune Steeve Kango enchaîne une deuxième convocation, mais à la lecture du groupe, on peut imaginer voir Tanner Tessmann reculer d'un cran et pousser Clinton Mata à droite.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Konan - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Mata, Kango - Mangala, Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves, Nartey - Karabec, Endrick, Himbert, Yaremchuk, Hamdani