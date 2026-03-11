Celta - OL : sans surprise, Fofana n'est pas dans le groupe

Ayant participé à la séance d'entraînement ce mercredi matin, Malick Fofana n'a toutefois pas pris la direction de Vigo. L'ailier belge est resté à Lyon et va continuer sa reprise en vue d'un retour dans les prochaines semaines.
De notre envoyé spécial à Vigo.
Depuis le début de la semaine, le club a choisi de mettre en lumière les blessés des dernières semaines pour donner un peu de baume au cœur aux supporters. La vidéo du retour à l'entraînement collectif de Malick Fofana lundi a fait son petit effet. Sa présence à la dernière séance avant Celta - OL ce mercredi matin aussi. Certains en arrivaient à espérer que le Belge fasse le voyage jusqu'à Vigo, mais ce n'est clairement pas ce qui est prévu par le staff lyonnais. Comme l'a annoncé Paulo Fonseca avant et après le Paris FC, Fofana va effectuer une reprise en douceur et par étapes pour ne pas rechuter. Ce mercredi, à 16h, l'ailier n'a donc pas suivi ses coéquipiers à l'aéroport Saint-Exupéry pour mettre les voiles vers l'Espagne.
De Carvalho et Gonçalves reviennent
Pour ce huitième de finale aller de Ligue Europa, Fonseca ne récupère aucun blessé et perd même des joueurs par rapport au Paris FC. Non-qualifiés, Hans Hateboer et Rachid Ghezzal quittent un groupe qui se retrouve démuni défensivement et offensivement. Le jeune Steeve Kango enchaîne une deuxième convocation, mais à la lecture du groupe, on peut imaginer voir Tanner Tessmann reculer d'un cran et pousser Clinton Mata à droite.
Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Konan - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Mata, Kango - Mangala, Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves, Nartey - Karabec, Endrick, Himbert, Yaremchuk, Hamdani
Je remets le comm que j'avais écrit y a quelques temps :
Contre Vigo vu qu'on n'a pas d'arrière droit (AMN blessé et Hateboer pas dans le groupe) et que j'ai pas envie de mettre Tessman DC pour un match aussi important, car la charnière Mata & Niakhaté a ses habitudes, je mettrai :
Greif
Mata Niakhaté Tagliafico (défense à 3 avec les tauliers)
Nartey Morton Tolisso Abner (avec Nartey et Abner en pistons et Tolisso au centre qui se projette quand on attaque, il aurait cette liberté vu que y a déjà défense à 3 et Morton pour les tâches défensives)
Endrick Yaremchuk Himbert (avec Yaremchuk qui sert de point d'appui pour remonter les ballons et la vivacité d'Endrick et Himbert pour jouer les contres)
Tu mets un XI de ce type et pour moi ça me paraît évident que tu gagnes pas 4-0 mais tu prends pas non plus une taule, ce qui te laisse totalement en vie pour le retour où y aura le public à domicile et peut être des retours de blessure.
PS : Et sur le banc t'as Tessman si besoin, Merah et Karabec pour garder la balle, et le petit Hamdani pour mettre un peu le feu (avec ses courses) en contre s'il faut.
Je n ai pas le souvenir d avoir vu des matches convaincants avec 3 defenseurs cette annee, mais ce 11 se defend sur le papier.
Sinon la seule alternative est Tessman au centre.
Greif
Mata Tessman Niakhate Tagliafico
Nartey Morton Tolisso
Endrick Yaremchuk Imbert (ou Merah).
Mata beaucoup trop cramé pour jouer Latéral
Très belle compo Tongariro, je valide. Donc tu peux être certain que Fonseca ne va pas faire ça.
Comment Tottenham a pu mettre, puis enlever puis remettre Mathis Tel de sa liste de LDC, et nous on arrive pas à faire un changement sur notre liste.
Pourquoi laisser nuamah dans la liste, et ne pas mettre hateboer ?
La question a déjà été répondu : on ne peut rajouter que 3 joueurs entre la 1ere et la 2eme phase.
Mathis Tel faisait partie de la liste a la base, il s'est blessé et Tottenham ont donc put mettre un autre joueur a sa place le temps de sa blessure uniquement (joueur qui était là avant le 1er septembre)
Nous on a 6 nouveaux joueurs depuis le 1er septembre, Ghezzal, Hateboer, Yaremchuk, Endrick, Nartey et Kamara. On a dû faire un choix, et c'est donc Yaremchuk, Endrick et Nartey
On a bien tenté de gruger avec Ghezzal pour la blessure de Nuamah, mais comme Ghezzal est arrivé après le 1er septembre ça ne marche pas
On ne peut pas "changer un joueur pour un autre" sinon Satriano on aurait pu le remplacer aussi. On a vraiment que 3 nouveaux joueurs possibles c'est tout
6 blessés et 3 non inscrits , on est pas mal avec 9 absents .
Fonseca a du aller piocher dans la réserve pour constituer un groupe , avec Kango , Gonçalves et Hamdani .
il y a un peu de tout :
Maitland-Niles (aine), Kluivert (mollet), Moreira (ischio), Nuamah (croisé), Fofana (cheville), Sulc (cuisse).